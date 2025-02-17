مصلحة الآثار تُبين أسباب نقل تمثال سبتيموس من الخمس

أخبار ليبيا 24

طمأنت مصلحة الآثار في بيان رسمي، أهالي مدينة الخمس الذين رفضوا نقل تمثال الامبراطور سبتيموس سيفيروس إلى جهة غير معلومة، وأكدت المصلحة أن عملية النقل تمت وفقاً للقانون ولإعادة التمثال لموقعه الأصلي بميدان الشهداء بطرابلس.

صون وحماية الآثار

وقالت المصلحة في البيان “نُحيي ما لمسناه من غيرة و حماس في سبيل حماية والحفاظ علي الممتلكات الثقافية بما تمثله من رمزية و قيمة معنوية وتشكل الهوية الوطنية ونقدر عاليا تداعيهم في سبيل الحفاظ عليها، فأننا نطمئن أهلنا في مدينة الخمس بأن مصلحة الآثار لن تتوانى في القيام بواجبها المناط بها في حفظ وصون آثارنا و حمايتها من التلف و التعديات”.

أسباب نقل التمثال وتغيير موقعه

وأوضحت المصلحة بشيء من التفصيل أسباب نقل التمثال ” وأن ما حدث في يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025 هو إجراء وفقاً لما تسمح به القوانين المعمول بها في الدولة الليبية، وأن الهدف من نقل هذا التمثال البرونزي و الذي يعتبر نسخة من الأعمال الفنية التي تمثل شخصيات تاريخية تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، و الذي كان يزين ميدان الشهداء بطرابلس قبل أن تتم إزالته وحفظه بمخازن الآثار بطرابلس، وحينها تقدمت المصلحة باقتراح لدي السلطات لكي يتم نصب هذا التمثال بمدخل مدينة لبدة قبل نقله مجدداً إلى حديقة المتحف الجديد بالمدينة الأثرية. ونؤكد على أن العمل جاري على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بعودة هذا التمثال إلى موقعه الأصلي، وما يحمله من رمزية لكافة الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس”.

وتابع البيان “مصلحة الآثار تؤكد على مبدأ الشفافية في التعامل مع كافة المواضيع التي تهم قضيتنا في حفظ وصون التراث التفافي والممتلكات الأثرية والتاريخية، وعملاً بهذا المبدأ فقد وجهنا خطابنا بالخصوص إلى عميد بلدية الخمس وتمت إحاطته علماً بكامل تفاصيل الموضوع منذ ما يزيد عن شهر بكتاب رسمي و كذلك قمنا بالتواصل و التنسيق مع عميد بلدية طرابلس بالخصوص مع اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالجوانب الأمنية والتواصل مع مديريات الأمن وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار”.

وشدد البيان “نؤكد للجميع إننا لن نتهاون في حماية الآثار أو التفريط بها وتعريضها للمخاطر والتهديدات”.