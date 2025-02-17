طلاسم سحرية ومواد تموينية.. مداهمة أحد أوكار المهربين في ضواحي سبها

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سبها.. اللجنة الأمنية المشتركة تداهم أحد أوكار المهربين

اللجنة تعثر على طلاسم سحرية ومواد تموينية خلال المداهمة

العثور على كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب في القطرون

تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة، برئاسة اللواء جمال العمامي، من العثور على طلاسم سحرية والقبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، وذلك خلال مداهمة أحد أوكار المهربين في ضواحي مدينة سبها.

تسليم المواد التموينية إلى جهاز الهجرة غير الشرعية

وقامت اللجنة بمصادرة الممنوعات، فيما تم تسليم المواد التموينية إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، كما تم إزالة الوكر بالكامل، في إطار جهود اللجنة الأمنية المشتركة لمكافحة الجرائم المنظمة والتجاوزات القانونية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اللجنة الأمنية المشتركة تضبط مواقع جديدة لتهريب الوقود في بلدية القطرون

وفي وقت سابق، تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة وبإشراف مباشر من رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة أبو القاسم حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، من ضبط مواقع جديدة تُستخدم في تهريب الوقود داخل بلدية القطرون.

العثور على كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب

وخلال المداهمة، تم العثور على كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة تستخدم في عمليات النقل والتخزين غير القانوني.

ضبط عدد من المركبات المعدلة والمستخدمة في التهريب

كما تم ضبط عدد من المركبات المعدلة والمستخدمة في التهريب، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة، حيث سيتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ملاحقة المهربين والمجرمين

وأكد اللواء جمال العمامي، أن اللجنة الأمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها بكل قوة وحزم، ولن تتهاون في ملاحقة المهربين والمجرمين الذين يستنزفون ثروات الشعب الليبي، مضيفا أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لإعادة فرض الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، ومنع استغلال موارده في أنشطة غير قانونية.

التعاون مع الأجهزة الأمنية

ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن العمل المشترك بين الأمن والمجتمع هو السبيل للقضاء على الجريمة وحماية مقدرات الوطن.