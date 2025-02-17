جامعة عمر المختار تشارك في إعداد امتحانات الأوسكي بالأردن

أخبار ليبيا 24

قالت جامعة عمر المختار أنه شاركت الأستاذة الدكتورة صباح حسن لملوم، عميد كلية التمريض بجامعة عمر المختار، ورئيس لجنة كليات التمريض بالجامعات الليبية، وعضو لجنة القياس والامتحانات بالمجلس العلمي للتمريض والقبالة بالمجلس العربي للتخصصات الصحية، في اجتماع لجنة القياس والامتحانات، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان.

شراكات طبية لتطوير العملية التعليمية

وأوضحت الجامعة أن المشاركة تأتي كخطوة تعكس التزامها بتطوير معايير التعليم والتقييم في مجال التمريض، وضم الاجتماع نخبة من الخبراء، من بينهم الأستاذة الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط من لبنان، رئيس المجلس العلمي للتمريض والقبالة، والدكتورة عائشة المعمرية من سلطنة عمان، رئيسة لجنة القياس والتقويم، إلى جانب أعضاء بارزين من العراق، فلسطين، المغرب، اليمن، وسوريا.

وبحسب البيان جرت مناقشة جدول الأعمال المعد، وتم إعداد وتجهيز الامتحان العملي النهائي (الأوسكي) بالإضافة إلى وضع أسئلة الامتحان الأولي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية قبل إجراء الامتحانات المقررة في مايو القادم.

وأكدت الجامعة “يعد هذا الاجتماع خطوة رائدة نحو تعزيز جودة التعليم والتدريب في تخصصات التمريض والقبالة، ويؤكد الدور الريادي للكوادر الأكاديمية العربية في رفع كفاءة القطاع الصحي وتطوير معايير التقييم والاعتماد الأكاديمي. كما يعكس الجهود الحثيثة للتكامل والتعاون بين الدول العربية في سبيل إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تلبي احتياجات الأنظمة الصحية الحديثة”.

إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة تطوير التعليم الصحي في الوطن العربي، ويؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الارتقاء بالمنظومة الصحية، بحسب البيان.

امتحان الأوسكي OSCE (الامتحان السريري الموضوعي المنظم) وهو امتحان سريري معدّ بعناية لقياس المهارات السريرية للمتقدم للامتحان بحيث يتعرض الطالب لحالة سريرية لمريض أو شخص مُدَرّب جيداً ليقدم الحالة السريرية للطالب كمريض. ويكون تقييم الطالب حسب منهاج متفق عليه مسبقاً من اللجنة المعدّة للامتحان ومن الممتحنين.