«تيك توك» يعود على متجري «أبل» و«غوغل» في أمريكا

أخبار ليبيا 24

بعد حظره الشهر الماضي، عاد تطبيق «تيك توك» إلى متجرَي تطبيقات «أبل» و«غوغل» في الولايات المتحدة، بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحظر حتى الخامس من أبريل، وأكد للشركتين أنهما لن تتعرَّضا لغرامات بسبب التطبيق الصيني.

حظر جزئي ومساعي للاستحواذ

أثار قرار ترمب بحظر التطبيق موجة غضب كبيرة من جمهور ومستخدمي التطبيق، خاصة وأنه يمثل سوق ضخم للمؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى رواد الأعمال.

وجرى حظر «تيك توك»، الذي يستخدمه نحو نصف الأميركيين، لفترة وجيزة الشهر الماضي قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير، ويطلب من الشركة الصينية المالكة «بايت دانس» إما بيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.

وبسبب الضغوط الكبيرة في اليوم التالي، وقَّع ترمب على أمر تنفيذي يسعى إلى تأجيل تطبيق الحظر لمدة 75 يوماً، مما يسمح للتطبيق بمواصلة عملياته في الولايات المتحدة مؤقتاً.

ورغم استئناف «تيك توك» الخدمة بعد تطمينات ترمب، فإن شركتي «غوغل» و«أبل» لم تعيداه على الفور إلى متجرَي تطبيقاتهما في الولايات المتحدة. من جانبها قالت شركة «تيك توك» إن أحدث نسخة من التطبيق صارت متاحة الآن للتنزيل.

ولم تحظر الولايات المتحدة مطلقاً أي منصة رئيسية للتواصل الاجتماعي. والقانون الذي تم إقراره العام الماضي، يمنح الحكومة سلطةً واسعة النطاق لحظر، أو السعي إلى بيع تطبيقات أخرى مملوكة للصين لأصولها الأميركية.

ضغوط شعبية قد تطيل فترة التمديد

وقال ترمب في تصريحات صحفية يوم الأربعاء الماضي إن المهلة التي حدَّدها لمدة 75 يوماً لتطبيق «تيك توك» قد يتم تمديدها.

يشار إلى أن «تيك توك» ثاني أكثر التطبيقات تنزيلاً في الولايات المتحدة بما يتجاوز 52 مليون عملية تنزيل في عام 2024، وفقاً لشركة «سينسور تاور» لمعلومات السوق.