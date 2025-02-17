تقرير ديوان المحاسبة 2023.. مخالفات مالية تهزّ الميزانية

مليارات الدينارات أنفقت دون مبررات رسمية.. أين الشفافية؟

قطاع النفط تحت المجهر: عقود غامضة وإيرادات غير محصلة

تضخم ميزانيات الوزارات.. دفاع وداخلية وصحة في الصدارة

الكهرباء والتعليم.. تجاوزات بمليارات الدينارات دون رقابة

تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2023.. قراءة تفصيلية للمخالفات بالأرقام

كشف ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2023 عن تجاوزات مالية خطيرة، تضمنّت إنفاقًا بلا ضوابط، عقودًا غير شفافة، وديونًا متفاقمة تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد. التقرير، الذي شمل كافة القطاعات الحكومية، قدم أرقامًا صادمة تعكس واقع المالية العامة، وأشار إلى إهمال في تحصيل الإيرادات ومصروفات تجاوزت المخصصات بمليارات الدينارات.

أولًا: الإنفاق الحكومي

البند الإيرادات (مليار دينار) النفقات (مليار دينار) الفرق إجمالي الإيرادات 175 – – إجمالي النفقات – 174 – الفائض – – 1.08

كشف التقرير عن إنفاق 41.2 مليار دينار على مقايضة النفط بالمحروقات دون تسجيلها رسميًا في وزارة المالية، مما أدى إلى تشويه البيانات المالية.

بلغت الديون العامة 84 مليار دينار، منها 26.7 مليار دينار صُرفت في ترتيبات مالية استثنائية دون توضيح مصادر تمويلها.

تقرير ديوان المحاسبة الليبي 2023 يكشف تجاوزات مالية ضخمة، أبرزها إنفاق بلا ضوابط، عقود نفط غامضة، وديون متفاقمة تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ثانيًا: قطاع النفط

الإيرادات النفطية (مليار دينار) التراجع عن العام السابق 162.9 9.3

إنفاق 41.2 مليار دينار على مقايضة النفط دون توثيق رسمي.

عقود غير شفافة مع شركات أجنبية أثرت على حصة الدولة من الإيرادات.

إيرادات نفطية غير محصلة بلغت 8.5 مليار دينار.

ثالثًا: قطاع الكهرباء

البند المخصصات (مليار دينار) الإنفاق الفعلي (مليار دينار) الفرق شركة الكهرباء 9 10.3 +1.3 سلفة غير مسددة – 1.35 –

تم منح سلفة بقيمة 1.35 مليار دينار دون تسوية السلف السابقة.

رابعًا: وزارة الدفاع

البند المخصصات (مليار دينار) الإنفاق الفعلي (مليار دينار) الفرق ميزانية الدفاع 4.2 9.2 +5

ارتفاع الإنفاق بنسبة 314% عن المخصصات المعتمدة.

صرف 5 مليارات دينار إضافية دون مبررات واضحة.

خامسًا: وزارة الداخلية

البند المخصصات (مليار دينار) الإنفاق الفعلي (مليار دينار) الفرق ميزانية الداخلية 5.9 8.3 +2.4

إنفاق 2.4 مليار دينار دون مبرر رسمي.

سادسًا: وزارة الصحة

البند المخصصات (مليار دينار) الإنفاق الفعلي (مليار دينار) الفرق ميزانية الصحة 3.6 7.1 +3.5

إنفاق 3.5 مليار دينار إضافية دون دراسة واضحة للأهداف.

سابعًا: وزارة التربية والتعليم

البند المخصصات (مليون دينار) الإنفاق الفعلي (مليار دينار) الفرق ميزانية التعليم 849 17.2 +16.3

تجاوز الإنفاق الفعلي المخصصات بأكثر من 16 مليار دينار.

ثامنًا: السفارات والبعثات الدبلوماسية

البند المخصصات (مليار دينار) الإنفاق الفعلي (مليار دينار) الفرق ميزانية السفارات 1.09 1.45 +0.358

تسجيل زيادة غير مبررة بقيمة 358 مليون دينار.

تاسعًا: قطاع الاتصالات والجمارك والضرائب

القطاع الإيرادات (مليون دينار) الإيرادات غير المحصلة (مليون دينار) الاتصالات 506 49.7 الجمارك 369 51.3 الضرائب 2.54 مليار 125

عدم متابعة تحصيل الضرائب من الشركات والأفراد أدى إلى خسائر بقيمة 125 مليون دينار.

عاشرًا: قطاع الاستثمار والبنية التحتية

القطاع الإيرادات (مليون دينار) الإيرادات غير المحصلة (مليون دينار) الاستثمار 128 36 البنية التحتية 24.4 مليار (مخصصات) 33.7 مليار (إنفاق)

تسجيل تجاوزات بقيمة 9.3 مليار دينار في الإنفاق على البنية التحتية.

إحالات قانونية وعقوبات

أحال ديوان المحاسبة 142 ملفًا إلى الجهات المختصة، تضمنت جرائم مالية وتجاوزات خطيرة.

شدد التقرير على ضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بالقوانين المالية.

خاتمة يُظهر تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023 حجم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، وسط تزايد الديون وتراجع الإيرادات، ما يفرض الحاجة إلى رقابة صارمة وإصلاحات جذرية لضبط الإنفاق العام وحماية الاقتصاد الوطني.