تسعة أهداف في ختام الجولة 11 للدوري الليبي الممتاز

أخبار ليبيا 24

تواصل الفرق الليبية منافساتها الحماسية على أرض ملاعب الدوري الليبي الممتاز، وفي ختام الجولة 11 من مرحلة إياب الدوري الليبي للمجموعتين الرابعة والثانية، أسفرت الجولة عن تسعة أهداف.

نتائج المجموعة الرابعة

في المجموعة الرابعة، حقق فريق الظهرة فوزاً مهماً على فريق أساريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب النهر الصناعي. كما تمكن فريق الملعب الليبي من الفوز على فريق الوطن بهدفين دون رد على أرضية ملعب أبوعيسى البلدي، ليصل إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما بقي فريق الوطن في المركز الرابع بـ 16 نقطة.

الأندلس يفوز في المجموعة الثانية

أما في المجموعة الثانية، فاز فريق الأندلس على ملعبه في مدينة امساعد على ضيفه فريق المهدية سبها بهدف نظيف، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويبقى المهدية بخمس نقاط

وفي مباراة أخرى على ملعب شهداء بنينا الدولي، عزز فريق الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة بعد فوزه على فريق الصداقة شحات بهدفين لصفر، ليصل رصيده إلى 25 نقطة ويظل فريق الصداقة في المركز الثالث بـ 16 نقطة.

قائمة المترشحين لعضوية إدارة اللجنة الأولمبية

وفي سياق آخر منفصل متعلقاً بالشأن الرياضي الليبي، أعلنت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية، عن القائمة الأولية للمرشحين للترشح لشغل المنصب الشاغر لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عن فئة النائب الثاني.

وأصدرت لجنة الإشراف على العملية الانتخابية القائمة التي تضم ثلاثة مرشحين، وهم: رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة محمد حسين أبوسيف الدعيكي، ورئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية عبدالمنعم عمر بن حريز، وأمين عام الاتحاد الليبي للجولف حسين علي أبوعرقوب.

وسيتم اختيار النائب الثاني لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية في الانتخابات المقبلة، وفقًا للضوابط والإجراءات الانتخابية المقررة.