انتشار أمني مكثف لداخلية الدبيبة في مناطق وادي سوف الجين

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انتشار أمني مكثف داخل المسالك الصحراوية

جهاز حرس الحدود ينفذ دوريات بمناطق وادي سوف الجين وبوادي تجمل ووادي مرصيط

انتشار أمني في مدينة مزدة وضواحيها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أن دوريات جهاز حرس الحدود نفذت انتشارًا مكثفًا داخل المسالك الصحراوية بمناطق وادي سوف الجين، مرورًا بوادي تجمل، وصولًا إلى وادي مرصيط.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الانتشار جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وفي إطار عمل الغرفة الأمنية المشتركة.

انتشار أمني في مدينة مزدة وضواحيها

وفي السياق ذاته، تواصل الدوريات الأمنية التابعة للغرفة انتشارها في مدينة مزدة وضواحيها، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب

فى المقابل، شارك وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، والوفد المرافق له في أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

وشهدت الدورة حضور وزراء الداخلية من الدول العربية، إلى جانب وفود أمنية رفيعة المستوى، وممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

مكافحة المخدرات

وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات المهمة، من أبرزها مشاريع الخطط المرحلية للاستراتيجيات العربية في مجالات مكافحة المخدرات، الحماية المدنية، ومواجهة جرائم تقنية المعلومات.

كما تم استعرض تقريري الأمين العام للمجلس ورئيس جامعة نايف حول أعمال الأمانة العامة وأنشطة الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات لعام 2024، ونتائج التعاون المشترك مع الهيئات العربية والدولية، إلى جانب ملفات تتعلق بتعزيز التعاون الأمني العربي.

خطة أمنية

وأكد الطرابلسي، أن وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية وضعت خطة أمنية لتطوير العمل الأمني في مكافحة الجريمة، محققة نجاحات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن خطة عمل الوزارة تركزت على تأمين الحدود، مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية.

الهجرة غير الشرعية

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل مشكلة دولية تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً لمساعدة الدولة الليبية في مواجهتها، نظراً للأعباء الكبيرة التي تفرضها على البلاد.

موقف عربي موحد

وأوضح الطرابلسي، أن ليبيا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مما يستدعي موقفاً عربياً موحداً، خاصة من دول الجوار، لدعم جهود ليبيا في مكافحة هذه الظاهرة.