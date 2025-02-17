النقش على النحاس في ليبيا.. إرثٌ مهددٌ بالاندثار

زنقة النحاسين.. منبض التراث الذي يفقد بريقه

تكلفة مرتفعة ودعم غائب.. من يحمي الحرف التقليدية؟

المنافسة الأجنبية تقتل الصناعة المحلية.. من ينقذ النحاس الليبي؟

السياحة الغائبة وسوء الاقتصاد.. أزمات تعصف بمهنة الأجداد

زنقة النحاسين في طرابلس.. بريق الماضي الذي يوشك على الانطفاء

صوت المطرقة الذي يروي حكاية قرون

في زقاق ضيق من أزقة المدينة القديمة بطرابلس، حيث تعبق رائحة الزمن، يتردد صوت المطرقة وهو يصطدم بالنحاس، محدثًا إيقاعًا تتناغم معه جدران المكان. إنه الصوت ذاته الذي لطالما عزف أنغام التاريخ، وشكّل هوية نقشها الأجداد بأيديهم، لكنه اليوم يوشك أن يصبح مجرد ذكرى عابرة.

وسط أرفف تمتلئ بالأواني النحاسية المنحوتة بإتقان، يقف أحد آخر الحرفيين، رجل تجاوز الخمسين من عمره، تتجسد على قسمات وجهه تجاعيد حفرها الزمن والمشقة. عائلته امتهنت هذه الحرفة منذ أكثر من مئة عام، ومع كل قطعة يصنعها، كأنه يعيد إحياء ماضٍ يهدده النسيان.

في قلب طرابلس، يصارع آخر الحرفيين في زنقة النحاسين للحفاظ على إرثٍ يتلاشى، وسط ارتفاع التكاليف وغياب الدعم، بينما تهدده المنافسة الأجنبية والتراجع الاقتصادي.

حين يصبح البقاء معركة يومية

قبل عقود، كانت زنقة النحاسين تضج بالحياة، محالها تعج بالحرفيين، وتلمع في واجهاتها مشغولات يدوية كانت تتنافس في جمالها ودقتها. اليوم، لم يبقَ سوى عدد قليل من الورش، وأصحابها يكافحون وسط تحديات لا ترحم.

“لم يعد الأمر كما كان”، يقول الحرفي بصوت تغلفه الحسرة، “النحاس اليوم غالٍ، والإقبال عليه قليل، والشباب لم يعودوا يرغبون في تعلم المهنة.” إنه مشهد يختصر مأساة الصناعات التقليدية في ليبيا، التي تعاني بين مطرقة الغلاء وسندان الإهمال.

اقتصاد متعثر.. صناعة تحتضر

في السنوات الأخيرة، ازدادت تكلفة المواد الخام بشكل جنوني، ما جعل الحرفيين عاجزين عن شراء النحاس بأسعار مقبولة. “كنا نشتري النحاس بالكيلوغرام بسعر زهيد، أما الآن فقد تضاعف سعره عدة مرات”، يضيف الحرفي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جعلت منتجاتهم أغلى، ما دفع الزبائن إلى البحث عن بدائل أرخص، حتى لو كانت أقل جودة.

لكن التحديات لا تقتصر على الأسعار وحدها، فهناك خطر آخر يهدد هذه المهنة: المنتجات المستوردة التي تغزو السوق. “البضاعة الأجنبية تغرق الأسواق”، يتابع الرجل وهو يقلب بين يديه قطعة نحاسية قديمة، “تبدو مشابهة لأعمالنا، لكنها ليست متينة ولا تحمل روح الفن اليدوي.”

غياب السياحة.. ضربة قاضية

لم يكن الحرفيون يعتمدون على الليبيين وحدهم، فالسياح كانوا جزءًا مهمًا من الزبائن. كانوا يشترون الأواني النحاسية كتحف تذكارية، يقتنون قطعًا تحمل في طياتها لمسات الأصالة. لكن مع تراجع السياحة، خسر السوق أحد أهم محركاته.

“كنا نبيع كثيرًا للسياح”، يقول الحرفي بحزن، “لكنهم اليوم نادرون. الوضع الأمني وعدم الاستقرار جعل الناس تخاف من زيارة ليبيا، وهذا أثر علينا بشكل مباشر.”

رمضان.. موسم ذهب لكنه لم يعد كالسابق

كان شهر رمضان يُمثل فترة انتعاش نادرة، حيث يزداد الطلب على الأواني التقليدية لتحضير الأكلات الشعبية. لكن حتى هذا الموسم بدأ يفقد بريقه، إذ أصبح المواطنون يبحثون عن أرخص البدائل في ظل الغلاء المستمر. “سابقًا، كان القدر النحاسي يُباع بسعر معقول، اليوم تجاوزت أسعاره قدرة معظم الناس”، يوضح الحرفي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار أفقدهم أهم مواسمهم التجارية.

جهود خجولة للحفاظ على المهنة

رغم كل هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في الأفق. بعض الحرفيين بدأوا بتأسيس مبادرات للحفاظ على هذا الإرث. “أسسنا شركة صغيرة لعرض منتجاتنا في معارض دولية”، يقول الحرفي، “نحاول تعريف العالم بالصناعات التقليدية الليبية، وننظم دورات تدريبية للشباب المهتمين بتعلم هذه الحرفة.”

لكن هذه الجهود وحدها لا تكفي. “نحن بحاجة لدعم حقيقي، قوانين تحمي هذه الصناعات، مبادرات تروج لها، دعم مادي يمكننا من مواصلة العمل”، يضيف الرجل، وهو ينظر إلى متجره الصغير، حيث يقف ابنه الشاب، ممسكًا بمطرقة صغيرة، وكأنه يردد بصمت: هل سأكون آخر الأجيال التي تمارس هذه الحرفة؟

هل يستيقظ الضمير؟

النقش على النحاس في طرابلس ليس مجرد مهنة، بل قصة صمود، حكاية مدينة تحاول أن تحافظ على روحها وسط زحف الحداثة. وبينما تقف الصناعات التقليدية على حافة الهاوية، يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ هذا التراث؟ أم سيظل النقش الأخير على النحاس شاهدًا على عصرٍ كان ولم يعد؟