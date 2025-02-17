القاهرة تستضيف اجتماع «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»

أخبار ليبيا 24

استضافت القاهرة اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، لبحث مسارات تنفيذ مشروع «حل الدولتين»، وحشد الجهود الدولية لتثبيته.

ضغط دولي لتنفيذ حل الدولتين

ووفقا للخارجية المصرية، ترأس الاجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحضور المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري “أهمية التعاون للعمل على تنفيذ مشروع حل الدولتين”،كما شدد عبد العاطي على “ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على كامل التراب الوطني الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية”، مشيراً إلى أن “ذلك الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة”.

مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين

تؤكد مصر بهذا الاجتماع على رأيها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ببقائه على أرضه، رغم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تهجير أهالي غزة لمصر والأردن.

وحسب الخارجية المصرية، أعاد عبد العاطي التأكيد على “رفض بلاده لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم”، مشيراً إلى أن “هذا الموقف يدعمه العالم العربي، والمجتمع الدولي الأوسع”، عاداً تلك الدعوات “تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي”، وقال إن “حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة”.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن “بلاده تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة”، وقال إن “الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب تعافياً مبكراً، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مع إعادة بناء القطاع في إطار زمني واضح ومحدد”، كما جدد “تأكيد تمسك بلاده برفض أي بديل لوكالة (الأونروا)”، معتبراً أن دورها “لا غنى عنه”.

من جانبه أكد المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني “أهمية استمرار دور الوكالة، للحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ مراحله الثلاثة”، مشيراً إلى “الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة”.