الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الجنوب الغربي

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الأرصاد: تكاثر للسحب من مساء اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي

مناطق الجنوب الغربي “غدامس والحمادة – غات – المناطق الحدودية مع الجزائر

احتمالية سقوط الأمطار المتفرقة لتشمل مناطق جنوب الجبل الغربي

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا، اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025.. حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، تكاثر للسحب من مساء اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي “غدامس والحمادة – غات – المناطق الحدودية مع الجزائر”، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية. وتمتد احتمالية الأمطار المتفرقة لتشمل هذه الليلة ويوم الغد بعض مناطق جنوب الجبل الغربي – بني وليد وسرت ، وبعض مناطق الوسط ” هون – الفقها – زلة والخليج”.

كما تبقي احتمالية سقوط أمطار هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي (المرج – الجبل الأخضر – درنة ).

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة القصوى تكون معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال والوسط حيث تتراوح مابين ( 15- 22)مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين (24-29)مْ.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد خاصة على بعض المناطق الدواخل وساحل الممتد من مصراتة حتي سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19- 22)مْ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق قد يتخللها احيانا سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(14- 20)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم على اغلب المناطق وخاصة غدامس – الحمادة –غات و المناطق الحدودية مع الجزائر يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

الرياح : جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية وتكون شرقية إلى شمالية شرقية على غدامس – الحمادة والجفرة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24– 29)مْ، ولاتتجاوز هذا اليوم (22) مْ على غدامس والحمادة.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 25)مْ ،وتسجل ارتفاع تدريجي خلال يومين القادمين على أغلب المناطق.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تنشط رياح شرقية إلى جنوبية شرقية من مساء يوم الخميس والجمعة على بعض مناطق الشمال – الوسط والجنوبي الغربي ،مع تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار متفرقة على هذه المناطق.