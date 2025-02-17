اقعيم: لن نسمح بتقديم عروض مسرحية أو غنائية إلا بعد موافقة هذه الجهات

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اقعيم يناقش مع نقابة الفنانين سبل الحفاظ على السلوك العام

اقعيم: الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لظاهرة أغاني “الراب”

اقعيم: هذه الظواهر تتطلب تضافر الجهود لحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية

ناقش وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية لواء فرج اقعيم، مع وفد نقابة الفنانين بنغازي سبل المحافظة على السلوك العام للمجتمع الليبي، مع التركيز على محاربة الفن الهابط والارتقاء بمستوى الفعاليات الفنية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن حظر أو بث أغاني ” الراب “، نظرا لما تتضمنه من كلمات غير أخلاقية.

اقعيم: أغاني “الراب” تتضمن كلمات غير أخلاقية ويجب محاربتها

وقال اقعيم، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لظاهرة أغاني “الراب” التي تتضمن كلمات غير أخلاقية، مشيرا إلى أن بعض هذه الأغاني تشجع على استغلال القصر وتحرض بشكل مباشر على ارتكاب الجرائم والتمرد على الأسرة.

الإخلال بالآداب العامة

وأضاف اقعيم، أن مثل هذه الظواهر تتطلب تضافر الجهود لحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري يلزم الدولة باحترام حرية الرأي والتعبير، لكن دون الإخلال بالآداب العامة أو تعارضها مع الدين الإسلامي.

حظر أي أعمال أو سلوكيات تهدد الآداب العامة

وأشار وكيل وزارة الداخلية، إلى أن القانون الليبي يضمن حفظ الآداب العامة من خلال نصوص تشريعية واضحة وصريحة تحظر أي أعمال أو سلوكيات تهدد هذه الآداب في المجال العام.

موافقة وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية

وشدد اقعيم على ضرورة أن تقدم العروض المسرحية، والتمثيلية، والموسيقية، الراقصة، أو الغنائية فقط بعد موافقة وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية المختصة، لضمان احترام القيم الاجتماعية والشرعية.