اتفاقية مع قطر لإعداد دراسات حول مطار طرابلس الدولي

أخبار ليبيا 24

توقيع مذكرة تفاهم لإعداد الدراسات الخاصة لمشروع صيانة مطار طرابلس الدولي وفق رؤية استثمارية، وذلك بين المؤسسة الليبية للاستثمار ووزارة المواصلات بحكومة الوحدة منتهية الولاية وشركة “أوربكان” القطرية.

متابعة أعمال تنفيذ المحطة الأولى بمطار طرابلس

وبحسب بيان منصة حكومتنا أجرى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المحطة الأولى بمطار طرابلس الدولي، حيث اطلع على تقدم صيانة المهبط الرئيسي، وممرات التوصيل، وساحات وقوف الطائرات، مشددا على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز وفق مواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

وأكد الدبيبة، خلال اجتماعه مع الجهات المعنية، ضرورة دخول المحطة الأولى للمطار في التشغيل التجريبي بعد استكمال الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد.

كما حضر مراسم التوقيع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار محمود علي، والسفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، إلى جانب عدد من المهندسين والمسؤولين من الجانبين الليبي والقطري، وفقا للبيان.

بيانات حول السعة الركابية للمحطة

وأوضح البيان تبلغ سعة المحطة 6 ملايين راكب سنويا، بمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، وهو ما يعادل ضعف حجم المطار السابق، والمحطة الثانية، فمن المقرر أن تستوعب 10 ملايين راكب سنويا، وستزود بـ16 بوابة متحركة و80 منصة لإجراءات السفر، إلى جانب توسعة مواقف الطائرات واستكمال برج المراقبة الجديد.

وتابع البيان رافق الدبيبة في جولته وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومسؤولو الشركة المنفذة.

يُذكر أن مشروع المحطة الأولى بمطار طرابلس الدولي يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار، مع توفير بنية تحتية متطورة ومساحات واسعة لتسهيل حركة الركاب والطائرات، بما يسهم في تعزيز قطاع الطيران الليبي وتحقيق معايير السلامة والجودة الدولية.