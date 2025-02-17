أرخص دول العالم في أسعار المياه المعبأة

أخبار ليبيا 24

تصدرت ليبيا قائمة أرخص دول العالم لأسعار المياه المعبأة مع بداية العام الجاري 2025 وجاءت في المرتبة الثانية بسعر 0,25 دولار لقنينة المياه عبوة 1,5 لتر.

رخص الحياة المعيشية في ليبيا مقارنة بدول العالم

رخص أسعار المياه في البلاد يأتي بسبب رخص المعيشة عامة في ليبيا مقارنة بدول العالم الآخر، إلا أنه على مستوى محلي فإن الأوضاع الاقتصادية في أسوأ مراحلها مع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار بالسوق الموازية.

من المتوقع أن يصل حجم سوق المياه المعبأة بالعالم إلى 380.5 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8% خلال الفترة 2024-2029.

أسباب زيادة الطلب العالمي على المياه المعبأة

وفقا لمنصة “إيه إم إيه آر سي” (IMARC) فإن من أهم عوامل الطلب على المياه المعبأة في العالم، تأتي في مقدمتها المخاطر الصحية حيث مياه الصنوبر نسبة التلوث بها عالية، ومع ارتفاع نسبة الوعي بخطورتها يفضل الناس شراء المياه المعبأة لسهولة حملها ونظافتها. إلى جانب نقص الوصول لمياه الشرب النظيفة، وفقًا لمنصة “إيه إم إيه آر سي”، فإن 2.2 مليار شخص على مستوى العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، لاسيما في الدول التي تشهد حروب أو نزاعات مسلحة. ونقطة أخرى مهمة أشارت إليها المنصة، أنماط الحياة السريعة أدت الراحة وأنماط الحياة السريعة إلى زيادة استهلاك المياه المعبأة، خاصة بين سكان المناطق الحضرية، كما أدت التطورات في تكنولوجيا التعبئة والتغليف، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة وخفيفة الوزن، إلى جعل المياه المعبأة أكثر جاذبية واستدامة.

كما أن زيادة الدخل للفرد تدعم الطلب على المياه المعبأة في الأسواق الناشئة، بالتالي توسِّع دائرة التوزيع سواء عبر قنوات التوزيع المعتادة أو من خلال الإنترنت.

والجدير بالذكر يعيش حوالي 64% من سكان المنطقة العربية في المدن، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي، مما يزيد الطلب على مياه الشرب المحمولة والموثوقة.