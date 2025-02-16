موعد افتتاح ملعب بنغازي الدولي

اللجنة التحضيرية تعلن افتتاح ملعب بنغازي الدولي الخميس المقبل

مباراة ودية بين فريقي نجوم العالم في حفل الافتتاح

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لافتتاح ملعب بنغازي الدولي، عقيلة العبار، أن الموعد الرسمي للافتتاح سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2025.

ملعب بنغازي الدولي.. إقامة مباراة ودية بين فريقي نجوم العالم في حفل الافتتاح

وأوضح العبار، أن الحفل سيضم العديد من الفقرات المميزة، أبرزها مباراة ودية بين فريقي نجوم العالم، في أجواء احتفالية تعكس أهمية الملعب.

توجيهات مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا

وأضاف أن الإعلان عن الافتتاح جاء بتوجيهات مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بلقاسم حفتر، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في البلاد.

ملعب بنغازي..بدايةً لإعمار البنية التحتية الرياضية في ليبيا

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس بالقاسم خليفة حفتر، لوفد الكاف الذي زار الملعب مؤخرا من أجل اعتماده رسميا، أن ملعب بنغازي هو بدايةً لإعمار البنية التحتية الرياضية في ليبيا، وأن صندوق التنمية سينطلق في العمل خلال هذا العام في عدد 5 ملاعب جديدة موزعة بين طبرق و إجدابيا و سرت و سبها والتي ستكون بالمواصفات الدولية المعتمدة، لتكون جاهزة لإقامة المناشط الرياضية المحلية والدولية.

ملعب بغازي الدولي

يُعد ملعب بنغازي واحدًا من أكبر المنشآت الرياضية في ليبيا، حيث وصلت قدرته الاستيعابية إلى 42,000 متفرج، مع وجود 9 مداخل رئيسية و24 مدخل طوارئ، يسهل عملية دخول وخروج الجماهير الرياضية.

مرافق خدمية مميزة

وأخذ صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا على عاتقه التفاني في صيانة ملعب بنغازي الدولي، وتجهيزه بشكل متكامل، إذ جرى توفير مرافق خدمية متميزة مثل موقف السيارات الذي يتسع لـ 1,500 سيارة، ما يوفر مساحة كافية لاستيعاب سيارات الجماهير المتدفقة من مختلف المناطق.

6 مساجد

كما يحتوي الملعب على 6 مساجد لاستيعاب الآلاف من المشجعين، وتم تجهيز الملعب بـ 177 دورة مياه موزعة حول الملعب.

شاشات عملاقة

ومن ضمن التطويرات المهمة للملعب وجعله بمواصفات عالمية، تم تعزيز الملعب بتركيب شاشتي عرض حديثتين، تتيحان للجماهير متابعة المباريات والفعاليات بكل وضوح ودقة.