مفوضية اللاجئين: تقديم مساعدات لـ 1760 لاجئاً سودانياً في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

مع وجود اللاجئين السودانيين بأعداد كبيرة في الكفرة، والذين ينتقلون إلى مدن ومناطق أخرى سعياً للروق وتحسين ظروفهم المعيشية، إلا أن حاجتهم للمساعدات الإنسانية كبيرة بالتوازي، وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن تقديم مساعدات إغاثية لـ 1760 لاجئاً سودانياً في شرق ليبيا، خلال الأسبوع الماضي.

مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين

وقالت المفوضية في بيان لها، إن 787 عائلة لاجئة فرت حديثاً من الحرب في السودان، حصلت خلال الأسبوع الماضي، على بطانيات، فرشات، مصابيح شمسية، أغطية بلاستيكية، حاويات مياه، ومستلزمات النظافة الشخصية في درنة والقبة بشرق ليبيا.

وأشارت المفوضية إلى أن هؤلاء اللاجئين اضطروا لترك كل شيء وراءهم، وغالبا ما يصلون بملابسهم فقط، مشددة على أن المساعدات الطارئة تمثل شريان حياة تساعدهم على إعادة بناء حياتهم واستعادة كرامتهم وسط هذه الظروف الصعبة.

إصدار أكثر من 40 ألف شهادة صحية

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 أعلن إسماعيل العيضة رئيس غرفة الطوارئ في مدينة الكفرة، إصدار أكثر من 140 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين في الكفرة العام الماضي 2024.

وأوضح أن أعداد اللاجئين السودانيين تفوق تقديرات السلطات المحلية، والمنظمات الدولية لم توف إلا بـ10% من وعودها في تقديم الإمكانات لدعم اللاجئين.

وتابع أن الوضع الصحي للاجئين داخل المدينة يزداد سوءً خصوصاً في فصل الشتاء، على الرغم من إنشاء وزارة الصحة بالحكومة الليبية مركز صحي لرعايتهم بسعة 40 سريراً.

وفي تقريرها السنوي كشف منظمة الهجرة الدولية عن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين مرّوا بليبيا خلال العام 2024، تمكّن خفر السواحل الليبي من اعتراض 21,762 مهاجراً غير نظامي. وهذه الزيادة المقلقة تُعد أكثر من 4 آلاف مهاجر مقارنة بالعام 2023.

وتشير البيانات أن السودان يواصل تصدر قائمة الدول المصدرة للمهاجرين في ليبيا بنسبة تصل إلى 26% من إجمالي المهاجرين المسجلين لدى المنظمة.