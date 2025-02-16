لغط أرقام الإنتاج اليومي للنفط.. توضحه المؤسسة

أخبار ليبيا 24

في بيان رسمي مُفصّل فندت المؤسسة الوطنية للنفط ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من بيانات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بمعدلات إنتاج ليبيا من النفط، استندت إلى مصادر غير موثوقة، كما نشرت منظمة أوبك جدولاً يتضمن بالأرقام معدلات الإنتاج في ليبيا للعام الماضي 2024، وهي بيانات غير محدثة لمعدلات الإنتاج، التي كانت قد أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط في حينها.

انتهاج مبدأ الشفافية حول إنتاج النفط

وشدد البيان أن المؤسسة هي الجهة الرسمية المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط الليبي، وهي الوحيدة القادرة على إعلان أو نشر الأرقام الصحيحة وكل ما يتعلق بقطاع النفط الليبي.

وأوضحت المؤسسة أنها “انتهجت منذ تأسيسها منهج الشفافية والوضوح، ولم تدَّخر جهداً لتعزيز هذه الثقافة وترسيخها بين جميع مستخدميها في مختلف مواقع العمل، الذين نجحوا في تحقيق معدلات إنتاج عالية في ظروف استثنائية، وصلت في ختام العام 2024 إلى 1,416,000 برميل من النفط الخام يوميًا، الأمر الذي يجعل المؤسسة تفخر بهم وبإنجازاتهم، وفي غير حاجة لإعلان أرقام لا تطابق الواقع، خصوصاً وأن تلك الأرقام التي تدعيها بعض وسائل الإعلام لا تبعد كثيرًا عن الرقم الفعلي والحقيقي الذي أعلنته المؤسسة”.

المؤسسة المرجع الوحيد للإنتاج اليومي للنفط

وأكد البيان على أن المرجعية الأساسية لبيانات إنتاج النفط اليومي يكون من ما يتم “نشره على الصفحة الرسمية للمؤسسة أو من خلال بيانات رسمية باسمها، أو عن طريق تصريحات رسمية لرئيس مجلس إدارتها أو الناطق الرسمي باسمها، هي معلومات وبيانات صحيحة وحقيقية وموثوقة، ولا غبار عليها ولا يحق لأيٍّ كان التشكيك فيها أو في بعض منها، لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي صاحبة الأمر وهي وحدها تعرف ما تنتجه آبارها وحقولها، وما تستوعبه مستودعاتها”.

لغط الأرقام وحسابها في إنتاج النفط

وأوضحت المؤسسة نقطة مهمة حول فروقات الأرقام المسجلة “القيمة الرقمية لمعدلات الإنتاج اليومي لا يجب بالضرورة أن تتوافق مع القيمة الرقمية للمتوسط الشهري أو السنوي له، فما تنشره المؤسسة على صفحتها من أرقام هي لمعدلات الإنتاج اليومية، وليست لمتوسط هذه الأرقام الشهرية أو السنوية، والتي أوردتها أوبك على أنها أرقام مخالفة لقيمة معدلات الإنتاج اليومي الذي أعلنته المؤسسة”.

وشددت المؤسسة على “أنها ملتزمة دائمًا، بأعلى معايير المهنية والشفافية والنزاهة، وتسعى باستمرار وبكل إمكانياتها، لرفع القدرة الإنتاجية بكل قوة واقتدار،و تنتهز الفرصة لأن تجدد فخرها واعتزازها بالإعلان أن إنتاج النفط الليبي قد بلغ في يناير الماضي متوسط شهري قدره 1,400,000 برميل يومياً، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1,430,000 برميل يوميًا، وهذا يؤكد، بما لا يترك مجالاً للمشككين، أن إنتاج النفط الخام في البلاد شهد ارتفاعًا سجل ما نسبته ب 19% خلال شهر يناير الماضي لهذا العام 2025، مقارنة مع المتوسط السنوي الفعلي للعام 2024”.

آلية تقسيم إنتاج النفط

ونوه البيان إلى نقطة أخرى مهمة حول معدلات التصدير “كما أن الإنتاج اليومي لايعكس معدلات التصدير، فإجمالي الكميات المنتجة من النفط الخام، يُخصَّص منها جزء للاستهلاك المحلي حوالي 170-180 ألف برميل يومياً في مصافي التكرير، و15-20 ألف برميل يوميًا في محطة كهرباء أوباري حسب ظروف التشغيل بالمحطة ويتم تصدير المتبقي الذي يتضمن حصة الشريك الأجنبي”.

وطمأن البيان الشعب الليبي بأن “المؤسسة تقوم بما يجب عليها القيام به حيال الرفع من معدلات الإنتاج الليبي، وتضع هذه الغاية على سلم أولوياتها، وتعمل بكل جد للمحافظة على هذه المعدلات طوال العام 2025 م بحسب قدراتها وإمكانياتها المتاحة، متمنيةً من الليبيين، دعمها والالتفاف حولها، فهي أولاً وأخيراً الحصن الحصين لمقدراتكم وثرواتكم وقوت أبنائهم، اليوم وغدًا” .