قضية بوعجيلة وفساد حكومة الدبيبة.. ليبيا بين الانهيار والثورة!

بوعجيلة مسعود وقضيته.. ليبيا في قلب العاصفة

منذ 2011.. انهيار الدولة بين التحذير والواقع

فساد حكومة الدبيبة.. ملفات ستُكشف بعد الرحيل!

بين فبراير وسبتمبر.. ليبيا لن تبقى لأحد وحده

ليبيا بين ثورتين.. أي طريق تختار؟

عندما ينظر الليبي إلى وطنه اليوم، يجد نفسه أمام مشهد متشابك، حيث تمتزج الحقيقة بالخداع، والتاريخ باللحظة الراهنة، والأمل بالخوف. ليس من السهل أن تعيش في بلد يتأرجح بين الحلم المجهض والواقع المرير، بين الشعارات الحالمة والخيانة المتكررة.

في 2011، حلم كثيرون بلحظة الخلاص، لحظة ينهار فيها القيد ويتنفس الشعب هواء الحرية. لكن الحرية لا تأتي وحدها، بل تحتاج إلى حراس، إلى رجال دولة، إلى مؤسسات تحفظها وتبني عليها. هذا ما كان يراه بوعجيلة مسعود، الرجل الذي لم يكن يحمل سوى حقيقته ورؤيته الواضحة لمستقبل وطنه. كان يدرك أن إسقاط النظام لا يعني بناء الدولة، وأن الفوضى حين تحلّ، لا تفرق بين عدو وصديق.

رؤية تحققت.. ولكن بثمن باهظ!

يقول عبد المنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة، إن عمه كان حزينًا خلال أحداث 2011، لم يكن سعيدًا بالمشهد رغم سقوط النظام الذي لم يكن يؤيده. كان يدرك أن ليبيا ستدخل في دوامة، لأن من كانوا يرفعون الشعارات لم يكونوا جاهزين للحكم، ولم يمتلكوا الرؤية الكافية لبناء الدولة. “الدولة لم تسقط في تونس ومصر رغم الثورات، لكنها ستنهار في ليبيا” – كانت هذه كلماته، وها نحن نعيشها اليوم!

لم يكن الأمر مجرد حدس أو تخوفات مبالغ فيها، بل كان قراءة واقعية لمآلات الأحداث. ليبيا بعد فبراير لم تفرز قادة حقيقيين، بل تولى الحكم فيها مسؤولون لا يمتلكون حتى القدرة على إدارة حوار متماسك، فكيف لهم أن يقودوا دولة؟

حكومة الدبيبة.. زمن الفساد والوعود الزائفة

وسط كل هذه الفوضى، جاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بوعد أساسي: “إجراء الانتخابات”. لكن ما الذي حدث؟ بدلاً من أن تحقق الحكومة وعودها، تحولت إلى كيان يغذي الفساد، يعمق الانقسامات، ويساهم في إطالة أمد الأزمة.

يقول عبد المنعم المريمي: “بعد رحيل هذه الحكومة، سنسمع عن ملفات فساد تقشعر لها الأبدان.” ويبدو أن الليبيين مستعدون لسماع الكثير، فمنذ سنوات وحكومات تأتي وترحل، ولا يبقى منها سوى الفضائح والصفقات المشبوهة.

ما الحل؟ ثورة أم انتظار المجهول؟

يطرح المريمي حلاً واضحًا: لا يجب أن ترحل حكومة الدبيبة بشكل مشرف، بل بثورة! والهدف ليس الانتقام، بل توجيه رسالة واضحة: من يخون ليبيا، سيدفع الثمن. فلا يمكن أن يستمر الحكم على هذا النحو، حيث تتحول الدولة إلى غنيمة، والشعب إلى متفرج على سرقة مستقبله.

لكن، هل الشعب الليبي مستعد لثورة جديدة؟ أم أنه أنهكته الصراعات والخذلان؟ ربما الإجابة تكمن في إدراك حقيقة واحدة: ليبيا وطن الجميع، وإذا ضاعت، فلن يكون هناك رابحون.

قضية بوعجيلة.. بين السياسة والمؤامرات الدولية

قضية بوعجيلة مسعود ليست مجرد ملف قانوني، بل هي مرآة لحالة الدولة الليبية. كيف يمكن لبلد أن يفتح قضية مغلقة باتفاقيات نهائية؟ وكيف تكون ليبيا هي الحلقة الأضعف دائمًا؟ لا شك أن الصراعات الداخلية، والتناحر على السلطة، جعلاها رهينة لكل من أراد استخدامها كورقة ضغط.

يقول المريمي: “كثيرون تواصلوا معي في البداية وأبدوا دعمهم، ولكن بعد أن اختفت القضية من الإعلام، اختفى دعمهم أيضًا!” وهذا يكشف كيف تُدار القضايا الوطنية، ليس من منطلق المصلحة العامة، بل وفق حسابات المصالح الشخصية والسياسية.

بين فبراير وسبتمبر.. متى يدرك الجميع أن ليبيا لا تورّث؟

لا يمكن لأي طرف أن يحتكر ليبيا لنفسه، لا الفبرايريين، ولا السبتمبريين، ولا أي فصيل آخر. هذا الوطن أكبر من أن يكون غنيمة حرب، وأهم من أن يُختزل في صراع بين تيارات متناحرة.

إن أخطر ما يهدد ليبيا اليوم ليس فقط الفساد أو الفوضى، بل غياب الشعور بالمسؤولية الوطنية. كل فريق يسعى للسيطرة، لكنه ينسى أن الأرض التي يتقاتل من أجلها قد تضيع بالكامل إذا استمر هذا العبث!

الانتخابات.. خيار أم سراب؟

يردد الجميع أن الانتخابات هي الحل، لكن الحقيقة أن لا أحد يريدها. لماذا؟ لأنها تهدد مصالح المتنفذين، وتقلب موازين القوى، وتفرض واقعًا جديدًا لا يمكن التحكم به بسهولة.

يقول المريمي: “رأينا تقرير الخبراء الذي كشف حجم الفساد في ليبيا، وما خفي أعظم!” فهل يمكن لهذه الطبقة السياسية أن تسمح بانتخابات حقيقية؟ أم أنها ستبحث عن طريقة أخرى لتأجيلها، كما حدث سابقًا؟

الوقت ينفد.. فمن يتحرك أولًا؟

اليوم، يقف الليبيون أمام مفترق طرق جديد، حيث لم يعد التأجيل خيارًا. إما أن يتحركوا لاستعادة بلدهم، أو أن يتركوا مصيرهم في يد من يبيعون الوطن قطعة قطعة.

ربما يكون الخيار واضحًا، لكن السؤال الحقيقي هو: هل ما زال في هذا الشعب ما يكفي من القوة ليصنع التغيير؟ أم أن الثورة القادمة ستأتي متأخرة، حين يصبح الوطن مجرد ذكرى؟

الجواب بيد الليبيين وحدهم، فالتاريخ لا يرحم المترددين!