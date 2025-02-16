فضيحة تسويق منتجات مغشوشة تهز ليبيا

منتجات مغشوشة تحمل علامات عالمية مزيفة تغزو الأسواق

صناع محتوى يروجون لمستحضرات غير آمنة مقابل أموال طائلة

حفلات دعائية مضللة في مدن ليبية لخداع المستهلكين

مطالبات بعقوبات رادعة.. أين الجهات الرقابية؟

المنتجات المغشوشة في ليبيا.. تجارة الوهم على حساب صحة المواطنين

تسويق عبر المؤثرين.. هل صار الغش صناعة منظمة؟

لم تعد عمليات الغش التجاري مقتصرة على الطرق التقليدية، بل أصبحت تستغل التطور الرقمي وتسخّر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات مغشوشة تحت غطاء الجودة العالمية. الفضيحة الأخيرة التي فجرها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا كشفت عن شبكة متكاملة تتلاعب بصحة المواطنين، حيث قامت شركة غير قانونية بتصنيع منتجات محلية رديئة الجودة وبيعها على أنها مستوردة من بريطانيا وألمانيا، مستغلة ثقة المستهلك في العلامات التجارية العالمية.

ضبط شبكة تزوير تروج لمنتجات مغشوشة بعلامات مزيفة، روجها مؤثرون مقابل مكافآت ضخمة، ما أثار غضبًا واسعًا ودعوات لعقوبات صارمة ضد المتورطين.

حفلات دعائية ومكافآت ضخمة.. هكذا خدعوا المستهلكين

لم يكن الاحتيال مقتصرًا على عرض المنتجات في الإعلانات الرقمية، بل تعدى ذلك إلى تنظيم حفلات ترويجية في عدد من المدن الليبية، حيث تم تقديم عروض تسويقية مزيفة لجذب المشترين. المؤثرون الذين شاركوا في هذه الدعاية تلقوا مكافآت وصلت إلى 15 ألف دينار ليبي، وهو رقم يعكس حجم الأرباح الطائلة التي تحققها هذه العصابات من التلاعب بالمستهلكين.

أضرار صحية كارثية.. والمستهلك هو الضحية الأولى

المشكلة الأخطر في هذه القضية لا تتعلق فقط بالخداع التجاري، بل بما قد تسببه هذه المنتجات من أضرار صحية خطيرة. فالمنتجات المغشوشة، خاصة مستحضرات العناية بالجسم والشعر، قد تحتوي على مواد كيميائية غير آمنة تؤدي إلى التهابات جلدية وحساسية، وربما أمراض مزمنة على المدى الطويل.

أين الجهات الرقابية؟ ولماذا لم يتم كشفها مبكرًا؟

رغم الجهود التي بذلها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلا أن العديد من المواطنين يتساءلون: كيف استمرت هذه الشبكة في العمل لفترة طويلة دون أن تُكتشف؟ ولماذا لم يتم التدقيق في هذه المنتجات منذ دخولها السوق؟ هذا يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة في ليبيا، وحول إمكانية وجود تواطؤ داخل بعض الجهات المسؤولة سمح بانتشار هذه المنتجات دون رقابة حقيقية.

ما الذي يجب فعله؟ وكيف نحمي المستهلك؟

يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فورية وصارمة، تشمل:

تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية لمنع دخول السلع المغشوشة للأسواق. سن قوانين تجرم الترويج للمنتجات غير الموثوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فرض عقوبات مشددة على المؤثرين المتورطين في الترويج لهذه المنتجات، بما في ذلك حظر حساباتهم ومنعهم من الإعلان مستقبلًا. توعية المستهلك بضرورة التحقق من مصدر المنتجات وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

نهاية لعبة الغش.. هل تتحرك السلطات؟

القبض على المتورطين خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي. يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لكشف أي محاولات تلاعب أخرى قد تهدد صحة المواطنين. فهل سنشهد محاسبة حقيقية للمتورطين؟ أم أن هذه القضية، مثل غيرها، ستنتهي دون عقاب رادع؟