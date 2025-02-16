ضبط 8 ملايين قرص “أريكا” في الجنوب

أخبار ليبيا 24

حملات أمنية مكثفة لتطهير الجنوب من مهربي المخدرات والبشر

اللجنة الأمنية المشتركة تضبط 8 ملايين قرص مهلوس من نوع “أريكا” فى حملة بالجنوب

ضبط 50 كيلو من مخدر الكوكايين في الحملة

ضبط 160 صندوقًا من أقراص “أريكا”

في عملية أمنية نوعية، تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بناءً على تعليمات رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، من ضبط 8 ملايين قرص مهلوس من نوع “أريكا”، بالإضافة إلى كمية من مخدر الكوكايين، وذلك خلال عملية استهدفت إحدى شبكات الاتجار بالمخدرات في المنطقة الجنوبية.

ضبط 8 ملايين قرص مهلوس من نوع “أريكا” و50 كيلو من مخدر الكوكايين

ووفقًا للتفاصيل، فقد تم ضبط 160 صندوقًا من أقراص “أريكا”، حيث يحتوي كل صندوق على 50,000 قرص، ليصل إجمالي الكمية المضبوطة إلى 8 ملايين قرص، بالإضافة إلى كمية من مخدر الكوكايين تتجاوز الخمسين كيلو.

ضبط مروجي المواد المخدرة

كما تمكنت القوة المكلفة من ضبط القائمين على ترويج هذه المواد المخدرة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة لمحاربة تهريب وترويج المخدرات، التي تعد من أخطر الظواهر المهددة للأمن القومي والصحة العامة.

ملاحقة تجار المخدرات والمهربين

وأكدت اللجنة الأمنية المشتركة استمرارها في ملاحقة تجار المخدرات والمهربين، مشددةً على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تهدد أمن واستقرار البلاد.