ضبط أسلحة ثقيلة ومتوسطة في عملية أمنية بـ الجنوب

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اللجنة الأمنية المشتركة تضبط أسلحة ثقيلة ومتوسطة في الجنوب الليبي

ضبط مدافع رشاشة و قاذفات صواريخ وكمية من الذخائر الثقيلة والمتوسطة

استمرار العمليات الأمنية لتفكيك الشبكات المسلحة وضمان استقرار المنطقة

في عملية أمنية ناجحة، تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بناءً على تعليمات رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال عملية استهدفت إحدى الجماعات المسلحة في المنطقة الجنوبية.

ضبط مدافع رشاشة و قاذفات صواريخ وكمية من الذخائر الثقيلة والمتوسطة في المنطقة الجنوبية

ووفقًا للتفاصيل، فقد تم الاستيلاء على أسلحة متنوعة، شملت مدافع رشاشة، قاذفات صواريخ، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الثقيلة والمتوسطة، ما يمثل ضربة قاصمة للتنظيمات المسلحة والمهربين في المنطقة، وفقا للجنة الأمنية المشتركة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

تأمين الجنوب الليبي ومحاربة الأنشطة غير القانونية

وأشارت اللجنة الأمنية المشتركة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين الجنوب الليبي ومحاربة الأنشطة غير القانونية، مؤكدة على استمرار العمليات الأمنية لتفكيك الشبكات المسلحة وضمان استقرار المنطقة.

الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة تهدد الأمن

كما شددت اللجنة على أهمية التعاون مع المواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تهدد الأمن، وأكدت على أن الأمن مسؤولية الجميع.

اجتماع بين رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب والمحامي العام سبها

وفي غضون ذلك، عقد اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اجتماعًا مع المحامي العام بدائرة استئناف سبها المستشار محمد زيدان، وذلك لمناقشة آليات دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب الوقود، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية في مناطق الجنوب.

ضبط الخارجين عن القانون

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، بما يضمن فرض الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش الجانبان السبل الكفيلة بتفعيل العمل المشترك لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

تحقيق الأمن في الجنوب الليبي

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن في الجنوب الليبي، عبر توحيد الجهود الأمنية والقضائية لضمان بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.