سقوط أمطار على 4 مناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد

أخبار ليبيا 24

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة على “بنغازي – المرج – الجبل الأخضر – طبرق”

الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة

درجات الحرارة القصوى من المتوقع أن تكون معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأحد 16 فبراير 2025.. حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة على ( بنغازي – المرج – الجبل الأخضر – طبرق )، تصحبها أحياناً خلايا رعدية، قد تكون جيدة على الجبل الأخضر.

مناطق الجنوب الغربي

كما توقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد على بعض مناطق الجنوب الغربي (غدامس والحمادة – غات – المناطق الحدودية مع الجزائر) يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، وتمتد احتمالية الأمطار المتفرقة لتشمل يوم الثلاثاء بعض مناطق جنوب الجبل الغربي، وبعض مناطق الوسط ( هون – الفقها – زلة ).

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة القصوى، فمن المتوقع أن تكون معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق، وتتراوح على مناطق الشمال مابين ( 17- 22)مْ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (22-25)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على المناطق الغربية، وتراجع على مناطق الشمال الشرقي.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 22)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا رعدية، قد تكون جيدة على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(17- 22)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية هذا اليوم بينما تتكاثر السحب مساء يوم الغد على غدامس والحمادة وغات، المناطق الحدودية مع الجزائر يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

الرياح : متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 27)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد ثم تتراجع مساء يوم الثلاثاء.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 25)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

إعتدال نسبي في حالة الطقس من منتصف الأسبوع على أغلب مناطق البلاد.