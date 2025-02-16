تفاصيل خطة «هويدي» الأمنية خلال شهر رمضان

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خطة أمنية خاصة ببنغازي خلال شهر رمضان المبارك

خطة هويدى تقوم على استراتيجية تعزيز الأمن وتنظيم الحركة المرورية

3 محاور لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة ببنغازي

انطلاق الشرطة الراجلة بهدف رفع مستوى التواجد الأمني

أعلن مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي عن خطة أمنية خاصة بمدينة بنغازي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

استعراض أمني

وجاء إعلان اللواء هويدي للخطة الأمنية خلال استعراض أمني أقيم اليوم الأحد بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة ببنغازي

وحول تفاصيل الخطة الأمنية، فقد أوضح اللواء هويدي، أن الخطة الأمنية تتضمن:

– نشر الشرطة الراجلة لتعزيز الأمن داخل المدينة.

– تنظيم الحركة المرورية في الأحياء الرئيسية لمدينة بنغازي

– تنظيم الحركة المرورية بمختلف الأماكن المكتظة بالسكان.

دعم متواصل

وأعرب هويدي، خلال كلمته التي ألقاها بالاستعراض عن شكره وتقديره للدعم المتواصل من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية ووزارة الداخلية لتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها وواجباتها المناطة بها.

انطلاق الشرطة الراجلة

وكان مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، قد أعلن عن انطلاق الشرطة الراجلة بهدف رفع مستوى التواجد الأمني في المدينة.

استراتيجية المديرية لتعزيز الأمن

وأكد أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية المديرية لتعزيز الأمن وتنظيم الحركة المرورية، حيث يسهم التكثيف المستمر للتواجد الأمني في دعم رجال المرور وضمان النظام العام، مشيدا بالدعم القوي الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة في الفريق صدام خليفة حفتر، من خلال تزويد المديرية بالآليات والمعدات الحديثة التي عززت من كفاءة الأداء الأمني.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب اللواء صلاح هويدي عن شكره للحكومة الليبية ووزير الداخلية على دعمهما المادي والمعنوي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مما يعكس التنسيق والتكامل العاليين بين الجهات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار.

وأكد مدير أمن بنغازي الكبرى التزامه بتنفيذ الخطط الأمنية المتكاملة التي تضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مسلطا الضوء على الدور الفعال للشرطة الراجلة في تعزيز بيئة آمنة تسهم في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة.