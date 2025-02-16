بعد واقعة تعذيب الوافد.. الطرابلسي يبحث مع الإنتربول التعاون في تتبع الجناة

أخبار ليبيا 24

الطرابلسي و رئيس الإنتربول يبحثان التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات

رئيس الإنتربول يؤكد أهمية التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات

الإنتربول يثمّن الجهود التي يبذلها مكتب الشرطة الجنائية للعربية والدولية

التقى وزير الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، بالعاصمة التونسية مع لواء دكتور “أحمد الريسي” رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والوفد المرافق له.

تعزيز التعاون المشترك بين داخلية الدبيبة ومنظمة الإنتربول في مجال مكافحة الجريمة وتتبع الجناة

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين وزارة الداخلية ومنظمة الإنتربول في مجال مكافحة الجريمة، وتتبع الجناة، من خلال آليات تعاون فعالة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

دور مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية

كما تم التطرق إلى دور مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية التابع للوزارة، وسبل تطويره عبر تدريب وتأهيل كوادره وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والجاهزية في تنفيذ المهام الأمنية.

التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات

من جانبه أشاد رئيس الإنتربول بدور وزارة الداخلية في تعزيز التعاون مع المنظمة، مؤكداً أهمية هذا التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات.

كما ثمّن الجهود التي يبذلها مكتب الشرطة الجنائية للعربية والدولية بوزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال.

تعرض مهاجر من الجنسية الباكستانية لتعذيب مروّع

يأتى هذا وقت تعرض مهاجر من الجنسية الباكستانية لتعذيب مروّع على أيدي عناصر أمنية في قسم شرطة النجدة بمدينة مصراتة.

مشهد لا يمكن تصديقه بسهولة.. رجل أعزل، لا حول له ولا قوة، يُضرب ويُهان دون رحمة، وكأن حياته لا تساوي شيئًا. ولكن، هذه ليست مجرد واقعة معزولة، بل جزء من مسلسل مستمر من الانتهاكات التي باتت مراكز الاحتجاز الليبية مسرحًا لها.

منظمة رصد الجرائم في ليبيا

منظمة رصد الجرائم في ليبيا، التي تابعت الحادثة، أعلنت عن تمكنها من التعرف على ثلاثة من الجناة الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وهم ينتمون إلى قسم شرطة النجدة بمصراتة.

حبس شرطيين فى مصراتة

فيما أمرت النيابة العامة بحبس عضوين من منسوبي قسم النجدة في نطاق اختصاص مديرية أمن مصراتة.