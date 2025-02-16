الغويل: انخفاض الأسعار سيعتمد على مرونة السوق

أخبار ليبيا 24

مع قرب شهر رمضان تقفز الأسعار في الأسواق المحلية بشكل كبير تزيد من هموم الليبيين، وأوضح رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، أن وعود مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدولار قبل شهر رمضان ستسهم في خفض تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي.

غياب الرؤية الإصلاحية الاقتصادية

وأوضح الغويل في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أن نجاح هذه الوعود يعتمد بشكل كبير على مدى توفر العملة الأجنبية بالسعر الجديد، مشيراً إلى أن عدم وجود ضخ حقيقي ومستدام للدولار قد يؤدي إلى مضاربات في السوق الموازية، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار سيعتمد على مرونة السوق وقوة المنافسة، حيث أن الأسواق التي يسيطر عليها عدد قليل من الموردين قد تبقى الأسعار فيها مرتفعة، كما أكد أن غياب الدور الرقابي قد يظل يضع المستهلك تحت رحمة التجار الكبار.

ضعف السياسات النقدية في غرب البلاد

هذا وقد شدد الغويل على أن الأمر لا يتعلق بسعر الدولار فقط، بل يعكس ضعف الأداء الحكومي في غرب البلاد، والذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل غياب التوزيع العادل للموارد وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة، بالإضافة إلى ضعف الجهات الضبطية والتأثير السياسي على الاقتصاد.

وأضاف يجب أن يكون تخفيض الدولار جزءا من سياسة نقدية متكاملة، وليس مجرد إجراء مؤقت لتهدئة الوضع قبل رمضان، مع ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار وتبني سياسة اقتصادية أكثر استدامة.

واقترح رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار دعم المشاريع الإنتاجية المحلية كوسيلة فعالة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد في تخفيف الضغط على الدولار وخلق توازن في السوق.