الأكاديمية الليبية تُطلق مبادرة لطباعة ونشر الرسائل العلمية المتميزة

أخبار ليبيا 24

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز نشر المعرفة العلمية وحث خريجي حملة الماجستير والدكتوراه، أطلقت رابطة خريجي الأكاديمية الليبية للدراسات العليا مبادرة “كتابي الأول”، التي تعد الأولى من نوعها في ليبيا والعالم العربي، وتهدف إلى طباعة ونشر الرسائل العلمية المتميزة لحملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الأكاديمية.

تعزيز البحث العلمي على مستوى البلاد

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الأكاديمية، فإن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لدور الأكاديمية في تعزيز البحث العلمي، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لنشر دراساتهم وإثراء المكتبة الأكاديمية محليًا وعالميًا.

وأوضح البيان أهداف المبادرة التي تتمثل في “تحقيق رؤية الأكاديمية الليبية للدراسات العليا للوصول إلى الريادة العلمية وبناء مجتمع المعرفة. وتشجيع طباعة ونشر الرسائل العلمية التي أنجزت داخل أروقة فروع الأكاديمية. إلى جانب حث خريجي الاكاديمية الليبية للدراسات العليا على الإبداع في تأليف الكتب في شتى مجالات المعرفة. وزيادة مخرجات الاكاديمية الليبية للدراسات العليا من الكتب العلمية المؤلفة، وإثراء المكتبة.

آلية التقديم لنشر وطباعة الأطروحات

وأشار البيان إلى آلية التقديم لطباعة الأطروحات العلمية “يقوم الخريج بتقديم طلبه إلى الرابطة، متضمنًا نسخة إلكترونية ونسخة ورقية من الرسالة العلمية. ومن ثم يتم مراجعة الرسالة وفق نموذج خاص بالتدقيق العلمي والفني، ومن ثم الموافقة على نشرها”.

من جانبه دعا عادل أبوبكر الطلحي، رئيس رابطة خريجي الأكاديمية، كافة الخريجين إلى التفاعل مع المبادرة والاستفادة منها، مؤكدًا أنها فرصة فريدة لنشر أبحاثهم وتوثيق جهودهم العلمية بشكل رسمي.

تعد هذه المبادرة خطوة تاريخية في مجال البحث العلمي في ليبيا والعالم العربي، ومن شأنها تعزيز مكانة الأكاديمية كمركز معرفي يسهم في نشر الدراسات الأكاديمية وتطوير البحث العلمي على مستوى البلاد.

حول الأكاديمية الليبية

يُشار إلى أن تأسست الأكاديمية الليبية سنة (1988م) تحت مسمى (معهد الدراسات العليا للعلوم الاقتصادية )، في طرابلس، وبدأت تمارس نشاطها في مجال الدراسات العليا في فصل الخريف من العام (1989م) بثلاثة أقسام علمية فقط، هي (المحاسبة، الإدارة والتنظيم، الاقتصاد)، وفي العام (1995م) صدر القرار رقم (996) بإنشاء مُسمى ( أكاديمية الدراسات العليا )، وتضمن القرار تحديد للدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية لخريجيها، وهي: دبلوم الدراسات العليا، الإجازة العالية (الماجستير )، والإجازة الدقيقة (الدكتوراه).