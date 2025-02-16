أشعل النار بجسده.. وفاة ليبي في تونس 

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وفاة المواطن جمال عاشور في تونس أشعل النار في جسده

المواطن توفي إثر مضاعفات ناجمة عن الحروق

المتوفي كان متواجد في مستشفى الحبيب أبو رقيبة بمدينة صفاقس

أعلنت القنصلية الليبية في صفاقس، وفاة المواطن جمال جمعة عاشور إثر مضاعفات ناتجة عن حروق أصابته بعد أن أضرم النار في جسده، دون معرفة السبب.

وفاة المواطن جمال عاشور في صفاقس

ونعت القنصلية الفقيد وتقدمت بالتعازي إلى أسرته، قائلة: “يتقدم القنصل العام وموظفو القنصلية العامة الليبية صفاقس بالتعزية والمواساة إلى أسرة المواطن الليبي جمال جمعة عاشور، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

القنصل العام محمد عبد السلام الزليطني

وفي وقت سابق، زار القنصل العام محمد عبد السلام الزليطني، رفقة أعضاء القنصلية العامة الليبية في صفاقس، المواطن الليبي جمال جمعة عاشور الذي قام بإضرام النار في جسده خلال اليومين الماضيين، و ذلك للاطمئنان على حالته و متابعتها صحياً مع طاقم المستشفى.

مستشفى الحبيب أبو رقيبة بمدينة صفاقس

وكانت القنصلية العامة الليبية بصفاقس، قد أهابت المواطنين بأنه من يتعرف على المواطن الليبي، جمال جمعة عاشور صالح، الذي قام بإضرام النار في جسده يوم الخميس الماضي والذي كان يتواجد في مستشفى الحبيب أبو رقيبة بمدينة صفاقس، التواصل مع القنصلي .

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه للمواطن الليبي جمال جمعة عاشور، وهو يضرم النار في نفسه بصفاقس في تونس.