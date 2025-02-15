مقترح بإنشاء صندوق إعمار عربي لغزة

أخبار ليبيا 24

يعمل القادة العرب على صياغة خطة عربية للرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يسعى لتهجير أهالي غزة للدول المجاورة.

استبعاد حماس من حكم غزة

وتشير التوقعات بأنها ستتضمن إنشاء صندوق إعمار عربي، مع تصور ألا تكون حركة «حماس» في حكم القطاع مستقبلاً وهذا أيضاً ما ترنو إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية يتناقلها الإعلام العربي “هناك تنسيقاً عربياً لصياغة مقترح متكامل رداً على خطة ترمب”، مشيراً إلى أن “قادة عرباً سيجتمعون لمناقشة تفاصيل المقترح قبل عرضه على القمة الطارئة في القاهرة نهاية الشهر الحالي”.

ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، قولها إن المقترحات العربية قد تتضمن “صندوق إعادة إعمار، واتفاقاً لتنحية حركة (حماس) جانباً”، ولفتت إلى “وجود نحو 4 مقترحات على الأقل تمت صياغتها بالفعل بشأن مستقبل غزة، لكنّ مقترحاً مصرياً يبدو حالياً الأساس”.

الدفعة السادسة لتبادل الأسرى

وفي الأثناء تبادلت إسرائيل وحماس خلال الدفعة السادسة، ثلاثة أسرى أفرجت عنهم «حماس» هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف (29 عاماً)، والإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل تشين (36 عاماً)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاماً)، تتجه الأنظار إلى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم الدولة العبرية اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحافي عقب عملية الإفراج عن الرهائن إن “إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى العدو تأكيد أنه لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات وعبر الالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأفادت أيضاً بأن ذلك “ردنا على دعوات ترمب لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية (لا هجرة إلا للقدس)”.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال سيفرج اليوم، عن 36 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد و333 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني جرى نقل أربعة أسرى أفرجت عنهم إسرائيل، إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يذكر الهلال الأحمر تفاصيل بشأن حالة الأسرى الأربعة.