ليبيا تنضم لدستور اللجنة الأفريقية للطيران المدني

أخبار ليبيا 24

على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، وقعت ليبيا على الانضمام لدستور اللجنة الأفريقية للطيران المدني التابعة للاتحاد الأفريقي AFCAC، والذي يمنح ليبيا عدة مزايا في مجال الطيران المدني دولياً.

تقل الخبرة الفنية في مجال الطيران المدني

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وقع عن الجانب الليبي محمد آدم لينو السفير المفوض والمندوب الدائم بأديس أبابا، وبحضور ادفانك أديمي الأمين العام للجنة.

وقال البيان ” يمثل انضمام ليبيا لهذا الدستور وتعديلاته الملحقة خطوة في إطار تبادل الدعم ونقل الخبرة الفنية في مجال الطيران المدني بين دولة ليبيا من جهة والدول الأفريقية وكذلك اللجنة الأفريقية للطيران المدني من جهة أخرى”

وأضافت الوزارة أن انضمام ليبيا لهذا الدستور وتعديلاته الملحقة يُعد “خطوة مهمة في إطار تطوير قطاع النقل الجوي الليبي ومنحه مزايا وامتيازات وحقوق من ضمنها حق دولة ليبيا في التصويت في الانتخابات الدولية في مجال الطيران المدني، وكذلك الحق في التقدم للترشح لمناصب في المنظومة الدولية المعنية بقطاع الطيران”.

اتفاقية لاستضافة مكتب الاتحاد الأفريقي بطرابلس

وعلى جانب آخر منفصل، جرى التوقيع على اتفاقية لاستضافة مكتب الاتحاد الأفريقي في طرابلس. من الجانب الليبي وقع على الاتفاقية الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الطرف الآخر مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي اديوي ، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وذلك على هامش الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأوضح البيان أهمية الاتفاقية التي تمثل استئناف عمل المكتب من طرابلس تأكيدًا لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها ليبيا، وعودة العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى العاصمة، بما يُسهم في تنشيط مسارات التشاور والتنسيق الدبلوماسي لخدمة مصالح الشعب الليبي.