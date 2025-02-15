طقس مستقر على كافة مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

استقرار حالة الطقس اليوم السبت على كافة المناطق، في حين توقع المركز الوطني للأرصاد، تكاثر السحب غداً الأحد على مناطق الشمال الشرقي يتخللها هطول أمطار قد تكون جيدة على بعض مناطق الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

كما توقع المركز تكاثر السحب مساء الإثنين، على بعض مناطق الجنوب الغربي يتخللها هطول أمطار متفرقة، فيما يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا على باقي المناطق.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة جبل نفوسة

-تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر غدًا الأحد يتخللها هطول أمطار يصحبها خلايا رعدية أحيانًا، قد تكون جيدة على بعض مناطق الجبل الأخضر ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة. وحركة الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط مساء غد الأحد على بعض مناطق الجبل الأخضر، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة يوم الإثنين على أغلب المناطق، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الإثنين على غدامس والحمادة والمناطق المجاورة لها يتخللها هطول أمطار متفرقة. حركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. وحركة الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.