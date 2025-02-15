تعزيز تجارة العبور مع تونس

أخبار ليبيا 24

الشراكة الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وتونس وطيدة، إذ تلعب تجارة العبور في الاقتصاد التونسي بشكل كبير، لذا يعمل البلدين على تحسين هذه الشراكة عبر تعزيز التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه التجار.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس

وعلى هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بالقاهرة، التقى محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع مع نظيره التونسي وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التونسي وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تسهيل التجارة البينية و دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والتعاون في المنتديات الاقتصادية الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى حول التنمية والاستثمار، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين، وفقا لبيان الوزارة .

ووفقا للبيان أكد الطرفان على أهمية صياغة رؤية واضحة لتطوير تجارة العبور بين تونس وليبيا، ومنها إلى الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، كما شدد الجانبان على ضرورة تنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، مع التأكيد على تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير التجارة التونسي إلى ليبيا في ديسمبر 2024، لضمان تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري.

توطيد العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

وعلى جانب آخر منفصل، التقى الحويج مع نظيره وزير التجارة الفلسطيني محمد العمور على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفلسطيني لدعم الشراكات الاستثمارية للدخول إلى السوق الليبي .

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على التنسيق لزيارة وفد فلسطيني رفيع المستوى يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية إلى ليبيا خلال شهر أبريل 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري .

كما تناول اللقاء بحسب ما جاء في البيان التنسيق في مجالات التعاون الدولي لتعزيز دور البلدين في المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي العربي، مؤكداً الحويج على الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.