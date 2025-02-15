اتفاقية لتطوير مشرحة وثلاجة مستشفى ابن سينا في سرت

أخبار ليبيا 24

وقّعت وزارة الصحة الليبية، ممثلة في مدير مكتب التعاون الدولي سعيد عطية الدرسي، اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلة في رئيس البعثة الفرعية في بنغازي السيد داني مرعي، لتجديد وتطوير مشرحة وثلاجة مستشفى ابن سينا في سرت.

متابعة عدد من المشاريع التعاونية مع الصليب الأحمر

وبحسب بيان الوزارة تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ أعمال صيانة وتحديث وفق المعايير الدولية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الخدمات الصحية. ويأتي هذا التعاون استكمالًا لمشروع مماثل لتطوير ثلاجة مستشفى الجلاء ببنغازي.

وأوضح البيان أنه جرى التشاور بين الجانبين حول المشاريع المشتركة القائمة، شملت دعم المرافق الصحية وتوفير المعدات الطبية وبرامج تدريبية. وتؤكد الوزارة التزامها بتطوير القطاع الصحي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

متابعة صندوق التأمين الصحي بالجنوب

وفي سياق آخر منفصل اجتمع عثمان عبدالجليل وزير الصحة ونائب رئيس لجنة الإشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي العام، مع محمد الشارف الصغير مدير صندوق التأمين الصحي العام فرع المنطقة الجنوبية.

ناقش الطرفان عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى استعراض دور صندوق التأمين الصحي العام والخدمات التي يقدمها للمنتفعين، والتحديات التي تواجه سير عمله.

من جانبه أكد عبدالجليل على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الصندوق وكوادره في خدمة القطاع الصحي. كما جدد دعمه الكامل لصندوق التأمين الصحي العام، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد، وخاصة في المنطقة الجنوبية.

وشدد البيان يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتعزيز منظومة التأمين الصحي بما يحقق أهداف التنمية الصحية المستدامة.