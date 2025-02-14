مخبأ داخل بئر مياه.. العثور على 15 كيلوغرامًا من الكوكايين في طبرق

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جهاز مكافحة المخدرات في طبرق يضبط 15 كيلوغرامًا من الكوكايين

الكمية كانت مخبأة في مزرعة بحي نجمة الخليج

ترويج المخدرات بين ليبيا ومصر

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، ضبط 15 كيلوغرامًا من الكوكايين مخبأة في مزرعة بطبرق.

مخبأة في مزرعة بطبرق

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طبرق، تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بعد ورود معلومات مؤكدة عن قيام شخص يدعى “ع.ت” بجلب المخدرات وتخزينها في إحدى المزارع القريبة من مدينة طبرق.

ترويج المخدرات بين ليبيا ومصر

وبحسب الجهاز، فقد أفادت المعلومات بأن شخصًا آخر يدعى “ع.س.أ” شريك له، وكان من المقرر أن يقوم بترويج هذه الكمية بين ليبيا ومصر.

حي نجمة الخليج

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد محضر تحري وتحركت وحدة التحري إلى المزرعة الواقعة بحي نجمة الخليج.

15 كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين

وبعد تفتيش دقيق، تم العثور على (15) كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين تحمل نقش “ROLEX”، مخبأة داخل بئر مياه داخل المزرعة.

وتم تحريز المضبوطات ونقلها إلى مقر الفرع لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

ضبط متهمًا بحيازة أقراص مهلوسة في طبرق

وفى وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط متهمًا بحيازة أقراص مهلوسة في طبرق.

ضبط متهمًا بحيازة أقراص مهلوسة في طبرق

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طبرق، تمكنوا من ضبط المدعو “ر.ف.م.ع” (مواليد 1985، موظف، متزوج، ليبي الجنسية) بعد ورود معلومات تفيد بتورطه في تجارة الأقراص المهلوسة.

إعداد كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم داخل سيارته

وأضاف الجهاز، أنه بعد التحري والتأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين أدى إلى ضبط المتهم أثناء قيادته لسيارة تويوتا صالون لونها أبيض في وسط مدينة طبرق.

العثور على (5000) قرص من النوع المعروف باسم “ماي بيغ”

وأشار البيان إلى أنه تم العثور بحوزة المتهم على عدد (5000) قرص من النوع المعروف باسم “ماي بيغ” (اكسترا)، ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.