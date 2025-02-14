مخالفات جسيمة.. «مختبرات الموت» في بلدية طرابلس

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدة مخلفات بمختبرات طبية في بلدية طرابلس المركز.

المختبرات الطبية توجد في شارع الزاوية.

وجود مواد تشغيلية منتهية الصلاحية داخل الأجهزة .

الثلاجات في حالة سيئة من حيث النظافة والترتيب.

وجود شهائد صحية وأذونات مزاولة منتهية الصلاحية.

عدم وجود تهوية جيدة.

وجود مواد تشغيلية منتهية الصلاحية في الثلاجات.

معايرة بعض الأجهزة غير صحيحة.

يتوقف تشخيص المرض وتحديد العلاج المناسب، على التحاليل الطبية الدقيقة والسليمة، ولذلك يجب أن تكون نتيجة التحاليل دقيقة جدا حتى يحدد الطبيب العلاج المناسب، فإذا كانت هذه النتائج غير صحيحة أو غير دقيقة، فقد تكون سببا فى تدهور حالة المريض أو وفاته، ولذلك فإن الرقابة على مختبرات التحاليل تعد من أهم مهام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

حملات تفتيشية علي المختبرات الطبية ببلدية طرابلس المركز

وفي هذا الإطار، نفذ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حملات تفتيشية علي المختبرات الطبية ببلدية طرابلس المركز شارع الزاوية، حيث قامت لجنة تفتيش المختبرات الطبية، رفقة جهاز الحرس البلدي بالمركز بالتفتشيش على مجموعة من المختبرات الطبية ببلدية طرابلس المركز شارع الزاوية للتأكد من مدي مطابقتها للاشتراطات الصحية.

رصد عدة مخالفات فى المختبرات الطبية

وخلال الحملة، رصدت اللجنة عدة مخالفات خلال الجولة التى قامت بها على المختبرات الطبية، دون أن تذكر أسماء تلك المختبرات، ومنها:

وجود مواد تشغيلية منتهية الصلاحية داخل الأجهزة .

الثلاجات في حالة سيئة من حيث النظافة والترتيب.

وجود شهائد صحية وأذونات مزاولة منتهية الصلاحية.

عدم وجود تهوية جيدة.

وجود مواد تشغيلية منتهية الصلاحية في الثلاجات.

معايرة بعض الأجهزة غير صحيحة.

معايرات غير صحيحة

وتعد المخالفة الأخيرة “معايرة بعض الأجهزة غير صحيحة” من أخطر المخالفات التي تؤثر صحة المواطنين، حيث يعتمد عليها الطبيب في تحديد نوع العلاج المناسب للمريض.

خطورة هذه المختبرات

وحذر استشاريون، من خطورة هذه المختبرات، حيث يوجد بها مخالفات كارثية تتسبب في تهديد حياة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تنقل عشرات الأمراض إليهم، مشيرين إلى أن المسئولين عن سحب العينات والتعامل الطبى مع المرضى غير حاصلين على تراخيص مزاوله مهنه ( خريجى علوم ) مما يعرض المرضى لخطر جسيم.

تحذيرات مطلوبة

وفي ظل وجود تلك المخلفات لابد من تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية باستمرار على هذه المختبرات التى تعاني من الإهمال وتغليظ العقوبة بالإغلاق النهائي ومحاسبة القائمين عليها دون الاكتفاء بالإنذار أو التحذير فهذه المختبرات تتعلق بصحة المواطنين ولا يجوز الاستهتار أو التخاذل.