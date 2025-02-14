محملة بـ25 برميل وقود.. ضبط سيارة تحمل لوحات مزورة في طرابلس 

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طرابلس.. ضبط سيارة تحمل لوحات مزورة

ضبط شاحنة مطلوبة في حادث مروري بسوق الجمعة بعد أن لاذت بالفرار

ضبط عدد 25 برميل وقود يشتبه في كونها معدة للتجارة والتهريب

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، أن قوة المهام الخاصة تمكنت من ضبط مركبة تحمل لوحات مزورة.

ضبط مركبة تحمل لوحات مزورة و 25 برميل وقود

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه في إطار المهام الموكلة إلى قوة المهام الخاصة ومن خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة داخل العاصمة، تمكن أعضاء القوة من ضبط مركبة تحمل لوحات مزورة وعدد 25 برميل وقود يشتبه في كونها معدة للتجارة والتهريب.

التحقق من بيانات المركبة

وجاءت عملية الضبط بعد التحقق من بيانات المركبة عبر غرفة العمليات والسيطرة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المركبة إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.

مرور سوق الجمعة يضبط شاحنة مطلوبة في حادث مروري

وفي وقت سابق، تمكنت إحدى دوريات مرور سوق الجمعة (م ع 21) من ضبط شاحنة بعد الاشتباه فيها و بالاستعلام لدى منظومة الاستعلام الأمني، اتضح أنها مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة ومبلغ عنها كونها شكلت حادث مروري و لاذت بالفرار، بحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن طرابلس على موقع “فيسبوك”.

وأوضحت المديرية، أنها اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية وتم حجزها في القسم من حيث الاختصاص .