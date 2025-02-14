لأول مرة في تاريخ ليبيا.. «راكب آلي» يقود الهجن في السباقات

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راكب آلي.. إطلاق أول تجربة في سباقات الهجن

أول تجربة للراكب الآلي للهجن في تاريخ ليبيا

جهاز الراكب الآلي يستخدم لقيادة الهجن خلال السباقات

الزوي: الراكب الآلي في سباقات الهجن الليبية هو صناعة محلية

أطلق نادي الكفرة للهجن أول تجربة للراكب الآلي للهجن في تاريخ ليبيا، بالتعاون مع إدارة نادي الوطن للرماية والفروسية.

ما هو الراكب الآلي

ويعرف رئيس النادي مرعي الزوي، الراكب الآلي، بأنه جهاز يستخدم لقيادة الهجن خلال السباقات، ويعتمد على تقنيات متقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

واستكمل الزوي، فى تصريحات رصدتها وكالة “أخبار ليبيا 24″، أن الجهاز يعمل من خلال مستشعرات تُثبَّت على الهجن لقياس سرعتها وتوجيهها، ما يساهم في تحسين أدائها خلال السباقات.

رئيس نادي الكفرة: الراكب الآلي يساعد في تقليل التعب على الهجن بفضل خفة وزنه

وأوضح رئيس النادي، أن الراكب الآلي يساعد في تقليل التعب على الهجن بفضل خفة وزنه، فضلاً عن دقته في القيادة، مما يساهم في التحكم الكامل في الهجن أثناء السباق.

الراكب الآلي.. صناعة محلية

وأوضح الزوي إلى أن الراكب الآلي في سباقات الهجن الليبية هو صناعة محلية، حيث يتم تصنيعه من ألياف بلورية خفيفة الوزن وغير قابلة للكسر، ويُغطى بالقماش ليأخذ شكل دمية تمسك برسن الجمل، ومزود ببطانة تحمي المطية من الجروح، بالإضافة إلى سوط طويل يمكن استخدامه لحث الهجن على زيادة سرعتها.

حدث تاريخي في ليبيا

كما بين الزوي أن صاحب الهجن يمكنه توجيه الراكب الآلي باستخدام جهاز تحكم عن بعد أثناء السباقات، مؤكداً أن هذه التجربة تعتبر حدثاً تاريخياً سيجمع بين الأصالة والتكنولوجيا في مجال سباقات الهجن.