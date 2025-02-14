عبد الجليل: فوضى الأدوية تهدد صحة الليبيين

سوق الدواء الليبي.. بوابة مفتوحة للأدوية غير المرخصة

عبد الجليل: الأمن الصحي في خطر بسبب ضعف الرقابة

دعوات لتشريعات جديدة تنظم استيراد الأدوية بليبيا

هل يتجه النظام الصحي الليبي نحو الانهيار الكامل؟

في مشهد يعكس أعمق أزمات النظام الصحي الليبي، أطلق وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، تحذيراته الصريحة حول تفشي الفوضى في سوق الأدوية، حيث أصبح القطاع ساحة مفتوحة لعشوائية الاستيراد وغياب الرقابة الصارمة. هذه التحذيرات جاءت خلال مشاركته في ملتقى “الأمن الدوائي بين الواقع والإصلاح”، الذي نظمه مجلس الأمن القومي الليبي، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات هذه الأزمة على صحة المواطنين.

سوق الدواء.. فوضى تفتك بصحة الليبيين

من داخل قاعات الملتقى، رسم عبد الجليل صورة قاتمة عن واقع الدواء في ليبيا، كاشفًا أن نسبة 80% من الأدوية التي تتكدس في الصيدليات دخلت البلاد بطرق غير قانونية، فيما أن 70% منها لم تخضع لأي إجراءات رقابية رسمية. هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم الفوضى التي تضرب أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، حيث تحوّلت الأسواق الليبية إلى ساحة مفتوحة أمام مستوردين غير مؤهلين وتجار يسعون لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطن.

يحذر عبد الجليل من فوضى سوق الأدوية في ليبيا، حيث تدخل نسبة كبيرة منها دون رقابة، مما يشكل خطرًا على الأمن الصحي ويتطلب إصلاحات عاجلة.

لم تكن كلمات الوزير مجرد استعراض للأرقام، بل كانت بمثابة إنذار خطير، يكشف أن ليبيا تعاني من أزمة دوائية مركبة، يتداخل فيها الفساد الإداري بضعف الرقابة، في ظل غياب استراتيجية وطنية حقيقية لتنظيم هذا القطاع الحساس.

الرقابة المفقودة.. من المسؤول؟

أوضح عبد الجليل أن الأزمة لا تكمن فقط في غياب الأجهزة الرقابية الفعالة، بل في تعدد الجهات المسؤولة عن دخول الأدوية إلى البلاد عبر المنافذ والموانئ. هذا التعدد، بحسب الوزير، خلق بيئة خصبة لتهريب الأدوية غير المصرح بها، والتي لا تخضع لأي معايير تتعلق بالجودة والسلامة. وأضاف أن هذا التسيب لا يقتصر على عمليات الاستيراد فقط، بل يمتد إلى طرق التخزين والتوزيع، ما يجعل الأدوية معرضة للتلف أو الفقدان الفعالية بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.

الأمر لا يتوقف عند ذلك، فالأدوية التي يتم تداولها بطرق غير شرعية، غالبًا ما تُخزن في أماكن لا تتوافق مع المعايير الصحية، وهو ما يعرّضها إلى مخاطر التلف أو التفاعل الكيميائي الذي قد يحوّلها إلى مواد سامة، بدلًا من أن تكون علاجًا للمرضى.

أثر الفوضى الدوائية على الأمن الصحي

يحذر الوزير من أن غياب الرقابة وترك السوق مفتوحة أمام الأدوية غير المضمونة قد يؤدي إلى كارثة صحية غير مسبوقة. فالمريض الليبي، الذي يقف أمام رفوف الصيدليات بحثًا عن علاج لمرضه، قد لا يدرك أن ما بين يديه دواء غير صالح، وربما يحمل في مكوناته مواد ضارة أو عديمة الفعالية. وفي ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، يصبح المواطن مضطرًا للجوء إلى أي بديل متاح، حتى وإن كان ذلك على حساب صحته وحياته.

تشريعات جديدة.. هل هي الحل؟

في ضوء هذه التحديات، شدد عبد الجليل على أن الحل لا يكمن فقط في تعزيز الرقابة، بل في إصدار تشريعات صحية جديدة تُلزم جميع الجهات بتوحيد قناة استيراد الأدوية ضمن آلية خاضعة لرقابة صارمة. كما دعا إلى إنشاء جهاز وطني متخصص لمتابعة جودة الأدوية المستوردة، على أن يعمل هذا الجهاز بكوادر ذات كفاءة علمية وتقنية قادرة على فرض معايير صارمة.

وأشار الوزير إلى ضرورة إلزام الشركات المستوردة بتطبيق معايير أكثر صرامة، بحيث لا يُسمح إلا للأدوية الحاصلة على تراخيص دولية بالدخول إلى السوق الليبية، مع ضرورة خضوعها للفحص الرقابي قبل طرحها في الصيدليات.

النظام الصحي.. بين الإصلاح والانهيار

إلى جانب أزمة الأدوية، لم يُخفِ عبد الجليل قلقه من وضع النظام الصحي بشكل عام، مؤكدًا أن استمراره على هذا الحال ينذر بمستقبل أكثر سوءًا. فالقطاع الصحي في ليبيا يعاني من تدهور متسارع، حيث تفتقر المستشفيات إلى التجهيزات الأساسية، بينما يعاني المرضى من نقص الخدمات الطبية وارتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.

يرى الوزير أن محاولات الإصلاح التقليدية لن تجدي نفعًا، وأن هناك حاجة إلى تدخل جذري لإعادة هيكلة النظام الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية تتناسب مع احتياجات المواطنين. فالتحديات تتجاوز مسألة الأدوية إلى معضلات أعمق، تتعلق بتدهور البنية التحتية للمستشفيات، وهجرة الكفاءات الطبية، وغياب التمويل الكافي لتطوير القطاع الصحي.

هل من مخرج؟

إن ما كشف عنه عبد الجليل في هذا الملتقى يضع ليبيا أمام تحدٍ مصيري، فإما أن يتم اتخاذ قرارات جذرية تنهي الفوضى الدوائية وتعيد النظام الصحي إلى مساره الصحيح، وإما أن تستمر الأزمة حتى تصل إلى نقطة اللاعودة، حيث يصبح الأمن الصحي مهددًا بالكامل.

إنقاذ القطاع الصحي الليبي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ومؤسسات قادرة على فرض القانون، ورقابة لا تسمح بتمرير أدوية مجهولة المصدر إلى أرفف الصيدليات. فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بجودة الدواء، بل بصحة ملايين الليبيين الذين يجدون أنفسهم اليوم عالقين في أزمة لا يعرفون كيف الخروج منها.