طبرق.. ضبط 5000 قرص مخدر بحوزة موظف

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طبرق.. جهاز مكافحة المخدرات في طبرق يضبط متهمًا بحيازة أقراص مهلوسة

إعداد كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم داخل سيارته

العثور على (5000) قرص من النوع المعروف باسم “ماي بيغ”

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عملية أمنية بين طبرق وبنغازي

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط متهمًا بحيازة أقراص مهلوسة في طبرق.

ضبط متهمًا بحيازة أقراص مهلوسة في طبرق

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طبرق، تمكنوا من ضبط المدعو “ر.ف.م.ع” (مواليد 1985، موظف، متزوج، ليبي الجنسية) بعد ورود معلومات تفيد بتورطه في تجارة الأقراص المهلوسة.

إعداد كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم داخل سيارته

وأضاف الجهاز، أنه بعد التحري والتأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين أدى إلى ضبط المتهم أثناء قيادته لسيارة تويوتا صالون لونها أبيض في وسط مدينة طبرق.

العثور على (5000) قرص من النوع المعروف باسم “ماي بيغ”

وأشار البيان إلى أنه تم العثور بحوزة المتهم على عدد (5000) قرص من النوع المعروف باسم “ماي بيغ” (اكسترا)، ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عملية أمنية بين طبرق وبنغازي

وفي وقت سابق، تمكن جهاز مكافحة المخدرات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عملية أمنية بين طبرق وبنغازي.

وبحسب الجهاز، فقد تمكن عناصر مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع إدارة المعلومات والتحري بجهاز الهجرة غير الشرعية، من ضبط المدعوين “خ.ص.م.ف” (مواليد 1978، سائق شاحنة، مقيم بمنطقه القرضبه التي تبعد 57 كيلو غرب مدينه طبرق) والمدعو “س.ف.ع” (مواليد 1998، طالب، أعزب، مقيم بحي القرضية بمدينة طبرق).

مراقبة استمرت لمدة 15 يوما

وجاءت عملية الضبط بعد مراقبة استمرت لمدة (15) يومًا، حيث تم رصد تحركات مشبوهة لنقل كمية كبيرة من المواد المخدرة من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي.

ضبط (109) كيلوغرامًا من المواد المخدرة

وتم ضبط حوالي (109) كيلوغرامًا من المواد المخدرة، مخبأة داخل شاحنة نقل ثقيل من نوع “إفيكو” لونها أبيض، كانت تحمل مادة الديزل كغطاء للشحنة.

وأعترف المتهم الأول بما نسب إليه من تهم تتعلق بنقل المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.