بالصور.. ضبط لحوم متعفنة في حملة على السلخانات والمجازر بجنزور

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جنزور.. مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ينفذ حملة على السلخانات والمجازر

11 مخالفة جسيمة في الحملة التفتيشية

وجود لحوم حمراء بكميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن ضبط عدة مخالفات بالسلخانات والمجازر ومحال بيع اللحوم في جنزور.

جنزور.. حملات تفتيشية على السلخانات والمجازر ومحال بيع اللحوم

وأوضح المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن مفتشو مكتب جنزور للرقابة علىٰ الأغذية والأدوية، قاموا بتكثيف الجهود وبحملات تفتيشية شملت العديد من السلخانات والمجازر ومحال بيع اللحوم وذلك للوقوف علىٰ مدىٰ مطابقتها للاشتراطات الصحية وللمواصفات ومن عدمها.

11 مخالفة جسيمة في الحملة التفتيشية

وسجلت الحملة العديد من الملاحظات والنقاط السلبية منها:

1- عدم وجود شهائد صحية لكل العاملين وذلك بأحد المجازر.

2- وجود لحوم حمراء بكميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تظهر عليها علامات تعفن وتغير في اللون والرائحة وبعد التدقيق اتضح أنه سيتم فرمها وبيعها.

3- أثناء الكشف والتفتيش علىٰ أحد المحلات وجدت لحوم بيضاء مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير لونها ورائحتها نتيجة لتذبذب في درجات الحرارة.

4- وجود لحوم ضان حمراء مستوردة منتهية الصلاحية مما يعد أمر مخالف للاشتراطات والمواصفات .

5- العثور على سمك مستورد مجهول الصلاحية ولا توجد علامات توضيحية.

6- لوح التقطيع الخشبي في أحد المجازر غير مطابق للاشتراطات وللمواصفات لوجود خدوش عميقة مما يُصَعِب عملية تنظيفه وتطهيره.

7- وجود غرفة صرف صحي مكشوفة جزئياً (غير محكمة الإغلاق) داخل أحد المحلات.

8- عدم الالتزام بالنظافة الشخصية، وذلك في أحد المجازر.

9- عدم وجود صندوق قمامة مطابق للمواصفات بأحد المجازر.

10- عدم وجود حوض غسيل نهائياً وعدم توفر مياه ساخنة وذلك في أحد المجازر.

11- عدم الالتزام بارتداء أغطية الرأس والكمامات والزي المناسب وذلك ببعض المحلات والمجازر.

الإجراءات الرقابية

وأضاف المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات حيال هذه المخالفات والنقاط السلبية المسجلة.