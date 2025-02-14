الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع رغم تقلبات الأسواق

مخاوف تجارية عالمية تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح لكنه يحافظ على مكاسبه

الاحتياطي الفيدرالي يؤجل خفض الفائدة وسط ضغوط التضخم

أسواق المعادن تتقلب بين المكاسب والخسائر خلال الأسبوع

يمضي الذهب في مسار صاعد للأسبوع السابع على التوالي، محافظًا على بريقه كملاذ آمن وسط اضطرابات اقتصادية وسياسية تهدد استقرار الأسواق العالمية. فمع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تفرض تعريفات على الواردات الأميركية، أصبحت الأسواق في حالة تأهب قصوى، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

رغم هذا الاتجاه الصعودي المستمر، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعض التراجع بفعل عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات السابقة. حيث انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 2919.69 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 2938.30 دولار للأونصة. لكن ورغم هذا التراجع اللحظي، يبقى الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%، بعدما لامس أعلى مستوياته التاريخية عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السابع وسط مخاوف تجارية، لكنه يتراجع اليوم بفعل جني الأرباح. خطط ترامب الجمركية والتضخم يدعمان الطلب على الملاذات الآمنة.

يؤكد جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز، أن ما نشهده اليوم ليس سوى جني أرباح طبيعي من قبل تجار العقود الآجلة بعد موجة ارتفاع حادة شهدها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية.

رسوم ترامب الجمركية.. سلاح اقتصادي يعزز الغموض

في خطوة قد تزيد من التوترات الاقتصادية العالمية، أصدر الرئيس الأميركي تعليماته لفريقه الاقتصادي بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض تعريفات على الصادرات الأميركية. هذه الخطوة التصعيدية تثير مخاوف كبيرة من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما يعزز الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

يرى محللون أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي في سياق طبيعي مع تصاعد هذه المخاوف، إذ لطالما اعتُبر الذهب مخزنًا للقيمة في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. ومع ازدياد التوقعات بأن يؤدي هذا التصعيد التجاري إلى زيادة التضخم، فإن الطلب على الذهب قد يستمر في الارتفاع باعتباره أحد أبرز أدوات التحوط ضد انخفاض القوة الشرائية للعملات.

التضخم وسوق العمل.. معادلة الاحتياطي الفيدرالي المعقدة

من جهة أخرى، جاء تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ليمثل عامل تهدئة نسبية للمخاوف التضخمية، وذلك بعد أن شهدت الأسواق صدمة إثر تقرير أسعار المستهلكين الذي أظهر ارتفاعًا غير متوقع في معدلات التضخم. وبالرغم من هذه التقلبات، فإن التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يقدم على خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر على الأقل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وظهور مؤشرات على قوة سوق العمل.

هذا الاتجاه يضيف عنصرًا آخر من الغموض للأسواق، حيث إن بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى تهدئة شهية المستثمرين تجاه الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب. لكن في الوقت ذاته، فإن أي إشارات على تفاقم التضخم أو حدوث ركود اقتصادي قد تدفع المستثمرين نحو الذهب مجددًا، مما يجعله في موقع متأرجح بين الصعود والهبوط بناءً على المعطيات الاقتصادية المقبلة.

المعادن النفيسة.. مكاسب متفاوتة في ظل التقلبات

لم يكن الذهب المعدن الوحيد الذي شهد تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتصل إلى 33.06 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2024. ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إضافة إلى دورها كملاذ آمن إلى جانب الذهب.

أما البلاتين فقد انخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى 990.95 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% ليسجل 986.25 دولار. وعلى الرغم من هذه التراجعات اللحظية، إلا أن المعادن النفيسة الثلاثة تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يعكس استمرار الاهتمام الاستثماري بها في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية.

الذهب.. هل يواصل صعوده أم يواجه تصحيحًا حادًا؟

مع استمرار التوترات التجارية العالمية، وتزايد الغموض بشأن قرارات الفيدرالي الأميركي، يجد الذهب نفسه في نقطة توازن حساسة بين القوى الدافعة للصعود وعوامل التراجع المحتملة. ففي الوقت الذي تدعم فيه المخاوف التضخمية والتوترات الجيوسياسية ارتفاع المعدن الأصفر، قد تأتي عمليات جني الأرباح واستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة لتشكل ضغوطًا على الأسعار.

وفي ظل هذه العوامل المتشابكة، يبقى السؤال المطروح: هل يواصل الذهب رحلته نحو مستويات قياسية جديدة، أم أنه يقترب من تصحيح قد يعيد الأسعار إلى نطاق أكثر استقرارًا؟ الجواب على هذا السؤال سيظل مرهونًا بالتطورات الاقتصادية والسياسية في الأسابيع المقبلة، والتي ستكون حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه الذهب في الفترة القادمة.