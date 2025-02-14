الدبيبة يفتتح قسم الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة

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افتتاح قسم أورام الأطفال في المعهد القومي مصراتة

انطلاق التشغيل الأجنبي لمركز مصراتة للقلب والشرايين

افتتاح مستوصف الحارات والمركز الدولي للجراحات المتقدمة

افتتح رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، قسم أورام الأطفال في المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة، ضمن سلسلة مشاريع قطاع الصحة التي تفتتح في فبراير لهذا العام.

انطلاق التشغيل الأجنبي

وبحسب ما جاء على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد شهد الدبيبة، انطلاق التشغيل الأجنبي، لمركز مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية، بين الإدارة المحلية والإدارة الأجنبية الـ “elegancia”.

افتتاح مستوصف الحارات والمركز الدولي للجراحات المتقدمة بتشغيل طاقم طبي إسباني في منطقة الغرارات ببلدية سوق الجمعة

ومساء أمس الخميس، افتتح الدبيبة، مستوصف الحارات والمركز الدولي للجراحات المتقدمة بتشغيل طاقم طبي إسباني في منطقة الغرارات ببلدية سوق الجمعة، ضمن 17 مستوصفا ومركزا صحيا افتتحت بمختلف أنحاء ليبيا.

دعم وتطوير قطاع الصحة

وأجرى الدبيبة جولة في مستوصف الحارات والمركز الدولي، للاطلاع على تجهيزات المرفقين الطبيين، ومدى استعدادها لاستقبال المرضى، مؤكدا استمرار حكومته في دعم وتطوير قطاع الصحة في البلاد.

ورافق رئيس الوزراء في افتتاح المستوصف والمركز، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية مصطفى المانع، ووزيري المواصلات محمد الشهوبي، والعمل والتأهيل علي العابد، بالإضافة إلى المسؤولين على هذين المرفقين.

إصابة عادل جمعة

يأتى ذلك في وقت الذى تعرض فيه وزير الدولة عادل جمعة لمحاولة اغتيال على الطريق السريع فى طرابلس.

وأصيب جمعة بعياريين ناريين في قدمه، جراء الهجوم على سيارته بوابل من الرصاص، فيما لم يعلق الدبيبة على الحادث حتى الآن.