الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الغربي

انخفاض فى درجات الحرارة وتكاثر للسحب خاصة على المناطق الساحلية

الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، تراجع في درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال الغربي ورياح نشطة نسبيا مع تكاثر للسحب خاصة على المناطق الساحلية واحتمال سقوط أمطار خفيفة, بينما يبقى الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد.

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في ليبيا:

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً اليوم على أغلب المناطق،تتحول تدريجيا يوم الغد على بعض المناطق إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 19)مْ,تصل إلى (21)مْ على سرت وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على أغلب المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة ,تنشط اليوم على أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجياً يوم الغد إلى شمالية غربية على الخليج .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(15- 22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح : متغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 22)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18– 23)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع فرصة لسقوط أمطار جيدة يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقى قد تكون غزيرة أحياناً على الجبل الأخضر، مع تراجع في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال .