إحصائيات حوادث الطرق 2024.. أرقام مفزعة في عدد الوفيات

747 إجمالي عدد الحوادث المسجلة في ديسمبر

171 حالة وفاة

309 إصابات بليغة

246 إصابة بسيطة

1163 مركبة متضررة

أكثر من 7 ملايين دينار حجم الإضرار المالية للمركبات

تتصدر ليبيا دول العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور مقارنة بعدد السكان وفقًا لتصنيفات دولية.

حيث يبلغ معدل الوفيات في ليبيا 73 متوفَّى لكل 100 ألف نسمة، بينما يشير المعيار العالمي إلى 20 متوفَّى فقط لكل 100 ألف نسمة، بحسب لجنة الأمن القومي التابعة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

747 إجمالي عدد الحوادث المسجلة في ديسمبر

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن إدارة شؤون المرور والتراخيص، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، حول حوادث الطرق في ليبيا لشهر ديسمبر الماضي 2024، بلغ إجمالي 747 حادثاً.

171 حالة وفاة

وبحسب إدارة شؤون المرور والتراخيص، فقد أسفرت الحوادث عن 171 حالة وفاة، في شهر واحد فقط، مما يكشف حجم الكارثة التى تعاني منها ليبيا بسبب حوادث المرور.

حجم الإصابات

أما من حيث حجم الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث، في ديسمبر الماضي، فقد بلغت 309 إصابات بليغة، و246 إصابة بسيطة.

أكثر من 7 ملايين دينار حجم الإضرار المالية للمركبات

وبشأن حجم الأضرار، فقد تضررت 1163 مركبة نتيجة لحوادث المرور، وقدرت الأضرار المالية للمركبات بـ7,326,050 ديناراً ليبياً.

أسباب ارتفاع الحوادث

وتُظهر هذه الإحصائيات خطورة الوضع وأهمية اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث، ومنها عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة.

التحليل الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا

تتحمل ليبيا أعباء اقتصادية ضخمة جراء هذه الحوادث المرورية، حيث تشير التقديرات إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا. وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، يصعب على ليبيا تخصيص الموارد اللازمة لتطوير شبكات الطرق أو تعزيز قوانين السلامة.

تعزيز الوعي المروري

وفى ظل هذه الحوادث الضخمة تأتي أهمية تعزيز الوعي المروري وتكثيف الجهود لضمان سلامة الجميع على الطرق، ودعوة جميع المواطنين إلى الالتزام بقوانين المرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.