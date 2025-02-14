أسعار النفط تنتعش.. هل انتهت موجة الخسائر؟

برنت وخام تكساس يسجلان مكاسب بعد ثلاثة أسابيع قاتمة

ترامب يؤجل الرسوم الجمركية.. ارتياح مؤقت في الأسواق

هل تعود الإمدادات الروسية مع تقدم محادثات السلام؟

الطلب العالمي على النفط يقفز إلى 103.4 ملايين برميل

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق الآسيوية، بعد أسابيع من التراجع الذي أثقل كاهل المستثمرين والمضاربين على حد سواء. هذه القفزة، وإن كانت محدودة، تعكس تطورات متشابكة تمتد من السياسة التجارية الأميركية إلى المشهد الجيوسياسي في شرق أوروبا، حيث تلوح بوادر اتفاق سلام محتمل بين موسكو وكييف في الأفق.

انتعاش الأسعار بعد أسابيع من التراجع في الساعات الأولى من يوم الجمعة، سجّلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 0.3% لتصل إلى 75.25 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 71.45 دولارًا للبرميل. هذه الأرقام، وإن بدت متواضعة، تحمل في طياتها انعكاسًا لنمط استهلاك عالمي بدأ في استعادة توازنه بعد تقلبات حادة.

ارتفعت أسعار النفط بعد تأجيل الرسوم الجمركية الأميركية، وسط تفاؤل بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية وارتفاع الطلب العالمي إلى 103.4 ملايين برميل يوميًا.

الهدنة التجارية وتأثيرها على الأسواق أحد أبرز العوامل التي دفعت إلى هذا الانتعاش كان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل فرض رسوم جمركية عكسية على الدول التي تفرض ضرائب على السلع الأميركية، ما أتاح للأسواق فسحة زمنية لالتقاط الأنفاس. القرار، الذي جاء عقب مشاورات مع مستشاريه الاقتصاديين، يعكس محاولات لاحتواء التوترات التجارية التي سبق أن أضرت بثقة المستثمرين.

يرى المحللون أن هذا التأجيل لا يعني بالضرورة إلغاء الرسوم، بل قد يكون خطوة تكتيكية لمنح الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت للتفاوض. ويقول يب جون رونج، محلل الأسواق في “آي.جي”: “تأجيل فرض الرسوم الجمركية خلق حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق، حيث يتوقع المستثمرون أن تسهم هذه الخطوة في تجنب تصعيد تجاري جديد قد يضر بالنمو العالمي”.

المشهد الجيوسياسي: بين النفط والسلام إلى جانب العوامل الاقتصادية، تلعب التطورات الجيوسياسية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار النفط. فقد أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي دخل على خط الوساطة بين موسكو وكييف، بعد مكالمتين منفصلتين مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، وهو ما أثار تكهنات بشأن إمكانية تخفيف العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي.

عودة النفط الروسي إلى الأسواق العالمية ستؤدي بلا شك إلى تغيرات ديناميكية في العرض والطلب، ما قد يفرض ضغوطًا على الأسعار رغم ارتفاع الطلب العالمي. وفي تقرير لوكالة الطاقة الدولية، تم التأكيد على أن الإنتاج الروسي سجل زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات واستمرار ضخ النفط في الأسواق الآسيوية والأوروبية بطرق بديلة.

الطلب العالمي يقفز إلى مستويات قياسية في ظل هذه التقلبات، سجل الطلب العالمي على النفط ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغ 103.4 ملايين برميل يوميًا، بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل مقارنة بالعام الماضي. هذه القفزة تعود جزئيًا إلى تزايد الاستهلاك في قطاعي النقل والتدفئة، فضلاً عن التحول التدريجي من الغاز إلى النفط في بعض الأسواق الأوروبية التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الغاز الطبيعي.

ويتوقع بنك “جيه.بي مورغان” أن تستمر هذه الزيادة، لا سيما مع عودة النشاط الصناعي في الاقتصادات الكبرى إلى مستوياته الطبيعية بعد تباطؤ ملحوظ خلال العام الماضي. التقرير يشير أيضًا إلى أن موجات البرد القارس في بعض المناطق الأوروبية قد تدفع إلى زيادة استهلاك وقود التدفئة، ما يعزز الطلب على النفط في الأشهر المقبلة.

نظرة مستقبلية: بين التفاؤل والحذر رغم الانتعاش الأخير، يظل المشهد النفطي مرهونًا بعدة عوامل متداخلة، منها تطورات المحادثات التجارية الأميركية، ومستقبل العقوبات على روسيا، واتجاهات الطلب العالمي. وبينما يراهن بعض المستثمرين على استمرار موجة التعافي، يحذر آخرون من أن أي تصعيد جديد في الملف الروسي الأوكراني أو تغير مفاجئ في السياسة النقدية الأميركية قد يعيد الأسواق إلى دائرة التراجع.

بالتالي، يبقى النفط سلعة متقلبة تتأثر بمزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، ما يجعل أي توقعات بشأن مستقبله محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن الأسواق وجدت متنفسًا مؤقتًا يعزز الآمال في استقرار أكبر، ولو إلى حين.