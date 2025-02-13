مكاتب الإدارة الانتخابية تبدأ تركيب اللوحات الإرشادية

أخبار ليبيا 24

باشرت مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025 بتركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بأرقام المراكز الانتخابية، ولوحات لجان تسجيل الناخبين، بالإضافة إلى لوحات المراكز المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعداد لفتح باب سجل الناخبين

وبحسب بيان المفوضية العليا للانتخابات، أوضحت تأتي هذه الخطوة استعداداً لفتح باب التسجيل بسجل الناخبين. حيث يتم تركيب هذه اللوحات تحت إشراف ومتابعة دقيقة من قبل منسقي العمليات الميدانية في مكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك لضمان أن تكون جميع الإرشادات واضحة ومطابقة للمعايير الفنية المعتمدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول وتوفير تجربة انتخابية سلسة وفعّالة لجميع المواطنين.

وأكد البيان “تأتي هذه التحضيرات كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتحقيق المشاركة الشاملة لكافة فئات المجتمع”.

تدريب المدربين في مكاتب الإدارة الانتخابية

وعلى جانب آخر في إطار الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية لعام 2025، أُطلق برنامج تدريب المدربين في مكاتب الإدارة الانتخابية، والذي يهدف إلى تأهيل فرق المدربين لقيادة عمليات تدريب لجان تسجيل الناخبين الخاصة بالمجموعة الثانية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة المدربين وقدرتهم على نقل المعارف والخبرات لضمان سير عملية تسجيل الناخبين وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية متخصصة تغطي الجوانب الفنية للعملية الانتخابية، بما في ذلك مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسجيل الناخبين وتطبيقها بشكل صحيح. كما يركز البرنامج على تسهيل مشاركة المواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المناسبة لهم في مراكز التسجيل.

كما يتم أيضًا تدريب 142 لجنة مختصة بقبول طلبات تسجيل الناخبين في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الثانية. يشمل التدريب إجراءات تعبئة نموذج طلب التسجيل، الإرسال اليومي للنماذج المكتملة، بالإضافة إلى عملية التسوية النهائية للطلبات.

هذه الجهود تأتي ضمن الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح وشفافية، وتأكيدًا على التزام المفوضية بتعزيز الديمقراطية وتلبية تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.