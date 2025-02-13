مداهمة مواقع لتهريب الوقود والبشر قرب سبها

أخبار ليبيا 24

مداهمة موقعًا لتهريب الوقود والبشر قرب سبها

ضبط كميات كبيرة من المحروقات وشاحنات معدّة للتهريب

ضبط عدد من المتورطين في عمليات تهريب المحروقات

في إطار جهودها المستمرة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة، نفّذت اللجنة الأمنية المشتركة، المُشكّلة بتعليمات رئيس أركان القوات البرية الفريق صدام خليفة حفتر، وبرئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، عملية أمنية نوعية استهدفت أحد أوكار تهريب الوقود وتهريب البشر قرب مدينة سبها.

ضبط عدد من المتورطين في عمليات تهريب المحروقات

وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد من المتورطين في عمليات التهريب، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاحنات المجهزة لتهريب المحروقات، والمحمّلة بكميات ضخمة من الوقود.

شبكات التهريب

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين، فيما أكدت اللجنة الأمنية أنها مستمرة في استهداف شبكات التهريب التي تستنزف مقدرات الدولة وتهدد أمن واستقرار البلاد.

القضاء على جميع أشكال الجريمة المنظمة في الجنوب

وشددت اللجنة الأمنية المشتركة على أن عملياتها لن تتوقف حتى يتم القضاء على جميع أشكال الجريمة المنظمة في الجنوب، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للمساهمة في حماية الأمن الوطني.

وأكد اللواء جمال العمامي، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة، أن العمليات الأمنية مستمرة لضرب أوكار الجريمة المنظمة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون، وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة عازمة على فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن لجنة إعادة تنظيم الجنوب تواصل تنفيذ مهامها بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل حتى يتم القضاء على التهريب والجريمة المنظمة التي تستنزف مقدرات الشعب الليبي وتهدد الأمن القومي.

وأثنى العمامي على دعم المواطنين في الجنوب الحبيب لعمل اللجنة الأمنية، وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في جهود القضاء على التهريب والجريمة المنظمة، مشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.