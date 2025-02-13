مباريات تنافسية بالمجموعة الرابعة للدوري الليبي الممتاز

أخبار ليبيا 24

مباريات حاسمة في منافسات الدوري الليبي الممتاز، إذ حقق فريق المدينة المركز الثاني في المجموعة الرابعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بفوزه على الاتحاد المصراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 22 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد المصراتي عند 16 نقطة في المركز الثالث.

التعادل الإيجابي للملعب الليبي والظهرة

وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة الملعب الليبي والظهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصبح رصيد الملعب الليبي تسع نقاط والظهرة سبع نقاط.

أما في المجموعة الثانية، فاز فريق الهلال على التعاون بهدف دون رد في ملعب شهداء بنينا، ليصل إلى 21 نقطة ويحتل المركز الثاني، بينما بقي التعاون ثالثًا برصيد 15 نقطة.

كما حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا كبيرًا على المروج بأربعة أهداف مقابل هدف في ملعب مدينة درنة، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويعزز صدارته للمجموعة، بينما بقي المروج في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

في حين حقق فريق الأولمبي الزاوية فوزاً مستحقاً على فريق الاتحاد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز، يعزز الأولمبي صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز الرابع.

ثلاثة نقاط لفريق السويحلي

وفي مباريات يوم الثلاثاء عاد فريق السويحلي بثلاث نقاط ثمينة من ملعب أبوسليم بعد فوزه بهدف وحيد دون رد، ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 23 نقطة، في حين يبقى فريق أبوسليم في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

رفع فريق وفاق اجدابيا رصيده إلى سبع نقاط بعد فوزه على فريق الأنوار بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى.

أما على ملعب مدينة طبرق، فقد خيم التعادل السلبي 0/0 على مواجهة فريقي الصقور والأخضر لحساب المجموعة الأولى، ليظل فريق الأخضر في المركز الأول، بينما يواصل فريق الصقور تواجده في المركز الرابع للمجموعة.