مؤسسة النفط في جولة ميدانية لشركة الواحة

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في زيارة ميدانية إلى مقر شركة الواحة للنفط بطرابلس، للاطلاع على سير العمل في كافة أقسام ووحدات الشركة، قام بها المهندس مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، رفقة أعضاء المجلس ولجنة المُلاك، ولفيف من مديري الإدارات الفنية بالمؤسسة.

متابعة العمل بالواحة رفقة الشريك الأجنبي

ووفقا لبيان المؤسسة هدفت الزيارة، التي تخللها لقاء موسع مع مديري الإدارات الفنية والوسطى ومشرفي الإنتاج بالشركة، بحضور الشريك الأجنبي، وكذلك رئيس لجنة الإدارة المكلّف مؤقتاً عبر الدائرة المغلقة، إلى الوقوف عن كثب على طبيعة العمل اليومي بالشركة، وتهنئة مستخدميها بمختلف مهامهم وتخصصاتهم، وفي مختلف مواقع العمل التابعة للشركة، بمناسبة وصول معدلات الإنتاج اليوم إلى 370 ألف برميل يومياً.

التشديد على مواصلة عمليات الإنتاج

وأمس الأربعاء، اجتمع سليمان مع أعضاء مجلس الشركة، لمتابعة أوضاعها خلال هذه الفترة الحرجة. وأوضح في اجتماع ضمّ كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارات الفنية بالمؤسسة وبعض مديرو الإدارات بشركة الواحة للنفط، ولجنة الملاك بشركة الواحة، أن العمل المؤسساتي الصحيح هو الذي يسير وفق منهج التراتبية في الاختصاص والمسؤولية، والإتقان في أداء المهام وتنفيذها، لافتاً إلى أن الاستمرار في العمل بذات الوتيرة والمحافظة على معدلات الإنتاج خير دليل تقدمه شركة الواحة لتعزيز هذا المفهوم في مثل هذه الظروف.

كما ، أوصى سليمان المعنيين بشركة الواحة بضرورة تفعيل دور ومهام الإدارات الوسطى، التي تضمن سير العمل بالشركات بشكل انسيابي وسلس وفقاً لدليل الصلاحيات والتحويلات المعتمد، ومتابعة احتياجات الشركة، الأمر الذي يدفع بحركة الإنتاج إلى الأمام، واستمرار زيادة معدلاته لتحقيق المستهدف، مؤكداً دعم المؤسسة المستمر للشركة.

وأصدر سليمان قرارًا بتكليف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية مؤقتاً بتسيير مهام رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.