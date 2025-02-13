للمرة الأولى.. استحداث مكتب لممثل مجلس النواب في بلدية سلوق

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مكتب ممثل النواب يعد حدثا استثنائيا لأول مرة على مستوى بلديات ليبيا

دور المكتب تسهيل عملية التواصل مع الأجهزة الخدمية التنفيذية بالحكومة الليبية

افتتاح مكتب عضو البرلمان بالبلدية سيكون له آثارا إيجابية

افتتح في ديوان المجلس البلدي سلوق، اليوم الخميس، مكتب لممثل الدائرة الفرعية سلوق بمجلس النواب يوسف الفاخري.

حدثا استثنائيا

ويعد افتتاح مكتب خاص بممثل البرلمان بالمجالس البلدية حدثا استثنائيا ولأول مرة على مستوى بلديات ليبيا.

الفاخري: دور المكتب تسهيل عملية التواصل مع الأجهزة الخدمية التنفيذية بالحكومة الليبية

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن عضو مجلس النواب عن دائرة سلوق يوسف الفاخري، قوله: “اتجهنا لإستحداث هذا المكتب بناء على الحاجة والأهمية، وسيكون لهذا المكتب دور في تسهيل عملية التواصل مع الأجهزة الخدمية التنفيذية بالحكومة الليبية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والعمل المشترك مع بلدية سلوق”.

وتيرة العمل الخدمي في سلوق

أعرب الفاخري، عن أمانيه أن تحذو كافة البلديات في ليبيا حذو المجلس البلدي سلوق، وأن تعمل بالشراكة مع الممثلين بالمجلس في إطار خدمة الصالح العام لتذليل الصعاب أمام عمل المجالس البلدية، مؤكدا أن “وتيرة العمل الخدمي في سلوق ستكون أفضل من خلال تضافر الجهود.

آثارا إيجابية

ومن جانبه، قال عميد بلدية سلوق بشير محمد الفاخري، إنه سيكون لافتتاح مكتب عضو البرلمان آثارا إيجابية، وسيعزز كفاءة عمل المجلس البلدي، خصوصا أن مدير عام صندوق إعمار ليبيا المهندس بلقاسم خليفة حفتر وقع عقودا تستهدف إعادة اعمار البنية التحتية بمدينة سلوق، ونحن في حاجة إلى توحيد الجهود للنهوض ببلدية سلوق ومعالجة كل الأزمات التي تعاني منها البلدية.