كهربا.. من الأهلي والزمالك إلى الاتحاد الليبي بإرث بطولي

محطات احترافية متباينة.. تجربة أوروبية ومجد سعودي وتألق مصري

مع الأهلي والزمالك.. كهربا يحصد الألقاب ويصنع التاريخ

نهاية رحلة في مصر.. وبداية تحدٍ جديد في الدوري الليبي

لاعب استثنائي صنع المجد في الملاعب المصرية والأفريقية، وسطر اسمه في تاريخ البطولات المحلية والقارية، محمود عبد المنعم “كهربا”، صاحب المشوار الحافل بالإنجازات والتحديات، يواصل رحلته الكروية خارج مصر، وهذه المرة مع نادي الاتحاد، في خطوة جديدة يتطلع فيها لاستكمال مسيرته الحافلة بالألقاب.

بدأ كهربا مسيرته في صفوف ناشئي إنبي، حيث برزت موهبته بشكل لافت، ليخطف الأنظار سريعًا وينضم إلى منتخب مصر للشباب، الذي نجح في التتويج ببطولة أفريقيا تحت 20 عامًا عام 2013. وكان أحد أبرز نجوم المنتخب في مونديال الشباب بنفس العام.

لاعب استثنائي صنع المجد في الملاعب المصرية والأفريقية، وسطر اسمه في تاريخ البطولات المحلية والقارية، محمود عبد المنعم “كهربا”، صاحب المشوار الحافل بالإنجازات،

التجربة الأوروبية.. محطة قصيرة لكن مفيدة

خاض كهربا تجربة احترافية مبكرة في أوروبا، حيث لعب لفريق لوزيرن السويسري، ثم انتقل إلى غراسهوبرز، لكن الرحلة لم تدم طويلًا، فعاد سريعًا إلى مصر عبر بوابة الزمالك، ليبدأ الفصل الأهم في مسيرته الكروية.

مع الزمالك.. تألق وبطولات تاريخية

في فترة لعبه مع الزمالك، أصبح كهربا أحد أعمدة الفريق الأساسية، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب، منها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان دائمًا حاضرًا في اللحظات الحاسمة.

التألق في السعودية.. تجربة ناجحة مع الاتحاد

انتقل كهربا إلى الدوري السعودي، حيث خاض تجربة مميزة مع نادي الاتحاد، وكان أحد أبرز نجوم الفريق في بطولة الدوري وكأس ولي العهد، ونجح في ترك بصمة واضحة، بفضل سرعته ومهاراته الاستثنائية.

العودة لمصر.. مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأهلي

عاد كهربا إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي، حيث واصل رحلة التألق، ونجح في التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين، إلى جانب عدة ألقاب محلية، مثل الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي. كما شارك مع الفريق في كأس العالم للأندية، وساهم في حصد الميدالية البرونزية.

الانتقال إلى الاتحاد الليبي.. بداية تحدٍ جديد

مع نهاية رحلته في الأهلي، اختار كهربا خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي، حيث انضم إلى نادي الاتحاد، أحد أقوى الفرق في ليبيا. ويسعى كهربا لاستثمار خبرته الكبيرة في الملاعب الأفريقية لمساعدة الفريق على تحقيق الألقاب.

كهربا.. لاعب استثنائي ومسيرة لا تُنسى

رغم تنقله بين عدة أندية، إلا أن كهربا أثبت دائمًا أنه لاعب قادر على صنع الفارق، ويمتلك روحًا قتالية عالية داخل الملعب. بفضل إنجازاته المحلية والقارية، يظل اسمه حاضرًا في تاريخ الكرة المصرية والعربية، ويواصل سعيه لإضافة المزيد إلى سجله الحافل.

يواصل كهربا كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية، باحثًا عن مزيد من الألقاب والإنجازات. ومع الاتحاد الليبي، يملك الفرصة لإضافة تحدٍ جديد إلى سجله الذهبي، فهل يكون هذا الفصل الجديد بداية لمجد آخر في مشواره؟