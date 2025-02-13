عودة مكتب الاتحاد الأفريقي للعمل من طرابلس بعد توقف 10 سنوات

أخبار ليبيا 24

الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا

توقيع اتفاقية عودة مكتب الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس

10 سنوات مدة تعليق مكتب الاتحاد الأفريقي

على هامش الدورة 46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.. وقع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، الطاهر الباعور، مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكولي اديوي، اتفاقية استضافة مكتب الاتحاد الأفريقي في طرابلس، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي.

تعليق عمله طيلة عشر سنوات

ويعود مكتب الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس، بعد تعليق عمله طيلة عشر سنوات، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير.

خارجية الدبيبة: عودة العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى العاصمة

وقالت خارجية الدبيبة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن استئناف عمل المكتب من طرابلس يأتي تأكيدًا لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد مع عودة العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى العاصمة، بما يُسهم في تنشيط مسارات التشاور والتنسيق الدبلوماسي لخدمة مصالح الشعب الليبي.

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

وكان رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”.

وتناول الاتصال، تطورات ملف المصالحة الوطنية والخطوات العملية والقانونية المتخذة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار والتنمية.